Ana Obregón ha situado en el punto de mira la fundación de su hijo Aless Lequio, pero no precisamente por algo bueno. Hace unas semanas salía a la luz la noticia de que la actriz no habría hecho ningún pago a la fundación. "No nos consta que en 2023 hayan llegado a la Fundación fondos procedentes de Ana Obregón", asegura una fuente cercana. De esta manera, la promesa de la presentadora de destinar ese dinero a la entidad podría no ser cierta.

Ana Obregón señala a Lequio: da a entender que habría filtrado información de la Fundación Aless Lo inesperado de todo esto no ha sido solo la información que ha puetso en jaque a la bióloga y actriz sino que, además, a través de algunos periodistas, Ana Obregón ha dado a entender que Alessandro Lequio habría sido la persona encargada de filtrar esas informaciones. "Dice que es totalmente falso, que no sabe de dónde sale esa información porque solo conocen las cuentas de la fundación Alessandro y ella", aseguraba la periodista Beatriz Archidona en 'TardeAR'. Pero la gran sorpresa ha llegado cuando Alessandro Lequio, harto de los movimientos, comentarios y juegos de la intérprete ha estallado en 'Vamos a ver' acusando directamente a la bióloga de estar dejando por los suelos la imagen de su hijo. "La responsable es evidentemente Ana Obregón" Cansado de las últimas polémicas protagonizadas por Obregón, Alessandro Lequio ha querido poner el punto sobre las íes sobre la cuestión que atañe a la Fundación Aless Lequio. "Se está ensuciando el legado de mi hijo, que es un legado inmaculado. Las cuentas de la fundación están clarísimas" comenzaba el conde. "Por ser la madre de mi hijo siempre la defenderé, pero Ana se ha comprometido a donar el dinero de sus exclusivas a la fundación, ese es el único problema. Me molesta y me duele que se esté ensuciando el legado de mi hijo y la responsable de esta situación es evidentemente Ana Obregón. Ella sabrá lo que tiene que hacer, tendrá que dar la explicación de por qué esos pagos no se han efectuado" sentenció.