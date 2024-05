Alianzas inesperadas y deportes en directo: nueva fase en las guerras del 'streaming'

El 3 de julio de 2023, algo extraño sucedió en Netflix: asomaba en su catálogo 'Insecure', serie emblemática de los últimos años de HBO, y con el icónico logo de la cadena de culto bien a la vista. Después llegarían también 'Hermanos de sangre', 'A dos metros bajo tierra' o 'Sexo en Nueva York', series que representan el ADN más puro de HBO. "¿Adiós, guerras del 'streaming'?", se preguntaron algunos. Quizá sea demasiado decir, pero en esta época de reordenación de la industria, de recorte de costes y reducción de contenidos, antiguos rivales han decidido ser prácticos y compartir material o estrategias.

"Durante años, las compañías de televisión y las plataformas habían estado tratando de hacerse jardines amurallados", comenta a este diario Scott Bryan, crítico de televisión que presenta el pódcast 'Must watch' en BBC Radio. "Creían que algo así sería sostenible a largo plazo, pero al final ha quedado claro que deben trabajar juntas para lograr que funcione. Por eso estamos viendo más colaboración".

Que HBO licencie series a Netflix es significativo, pero tampoco es la primera vez que vemos títulos suyos fuera de su ecosistema natural. Más relevante parece otra clase de alianza: la que verá a dos gigantes del entretenimiento, Disney y Warner Bros. Discovery, ofrecer en Estados Unidos un paquete conjunto con Disney+, Hulu (ambas plataformas de la Casa del Ratón) y Max, a priori con un precio que supondría un ahorro en las suscripciones. Así explica la decisión a este diario Alessandro Araimo, vicepresidente ejecutivo y director general de Max para Iberia e Italia: "Ofrecer nuestro contenido conjuntamente con el de otra gran compañía de entretenimiento como Disney, y así dar a los clientes más opciones y un precio ventajoso a la hora de consumir nuestro contenido, es un paso adelante lógico, creativo y estratégico. Desde un punto de vista empresarial, este paquete ayudará a incrementar los suscriptores y a fortalecer la retención, que como debe saber son dos prioridades para nosotros".

Según el experto en la industria audiovisual Matthew Belloni, exeditor de 'The Hollywood Reporter', autor de la famosa newsletter 'What I'm hearing' y presentador del pódcast 'The Town', esta será la primera de "muchas, muchas versiones de estos paquetes". Hace una precisión: "Yo no los definiría exactamente como paquetes al estilo de los que vemos en la televisión por cable, sino como relaciones de márketing. Con los paquetes de cable tienes que llevarte cosas que no quieres para tener lo que quieres. En este caso, en teoría, te llevas solo cosas que realmente quieres con un descuento grupal".

Por su parte, Comcast, el conglomerado mediático que controla NBCUniversal, ofrecerá desde la próxima semana su plataforma Peacock en un paquete con Netflix (estándar con anuncios) y Apple TV+. Se llamará StreamSaver y costará 15 dólares al mes, lo que supone un ahorro del 30% en el precio de las suscripciones, aunque para beneficiarse de él deberás tener un contrato de televisión o internet con Xfinity, filial de Comcast. Netflix no ha respondido a las consultas de este diario sobre sus planes en este sentido. Apple TV+ ha declinado hacer comentarios al respecto.

En España, lo más parecido a StreamSaver sería la versión más completa de Ficción Total de Movistar, que integra los catálogos de cine y series de Movistar Plus+, Netflix, Disney+, Max (hasta hace poco solo integrada en Vodafone) y SkyShowtime (en exclusiva) y que trae consigo ligeros ahorros en sus diversas modalidades.

El verano del deporte

En su promoción del 'rebranding' de HBO Max como Max, a secas, Warner Bros. Discovery no ha dejado de hablar del 'verano del deporte', como resume las 5.000 horas de eventos en directo que podrán ver en los próximos meses quienes contraten el complemento Deportes de la plataforma; 3.600 de ellas, las dedicadas a los Juegos Olímpicos de París, estarán a disposición de todos los suscriptores, tengan o no ese servicio Premium de Eurosport.

Desde el pasado martes y hasta el 9 de junio, Max ofrece a los suscritos a Deportes todo el Roland Garros que se puede consumir: cada uno de los 886 partidos disputados en las 16 pistas del torneo de tierra batida. En España, la alineación de comentaristas incluye a nombres importantes del mundo del tenis como Àlex Corretja, Carla Suárez Navarro, Nicolás Almagro y Anabel Medina-Garrigues.

"A nivel europeo, elegimos deportes que fueran complementarios del fútbol y resultaran relevantes para el público, como el ciclismo y el tenis", explica Alessandro Araimo sobre la estrategia de Max en este campo. "Por otro lado, tenemos algo como los Juegos Olímpicos, que son atractivos para toda clase de público. Si en el futuro identificamos inversiones que también tengan sentido, apostaremos por ellas, si resultan sostenibles".

Los eventos deportivos en directo son el nuevo horizonte para el 'streaming'. En febrero, Disney, Warner Bros. Discovery y Fox anunciaban la creación de Venu Sports, servicio en el que combinarán su oferta deportiva desde otoño. Netflix ha pasado de impulsar docuseries de la potencia de 'Fórmula 1: La emoción de un Grand Prix' a, directamente, buscar las emisiones en directo.

Quizá no sea exactamente deporte, pero a partir de 2025 ofrecerá los programas de la WWE (lucha libre profesional) a nivel internacional. Y el pasado 15 de mayo anunciaba un acuerdo de tres años con la NFL (la liga profesional de fúbtol americano) que incluirá la emisión de dos partidos del día de Navidad. También es un jugador importante en las negociaciones sobre los futuros derechos de emisión de los partidos de la NBA.

"Una y otra vez se ha demostrado que los deportes son el contenido más atrayente para los clientes", recuerda Matthew Belloni. "Seguro que veremos un crecimiento de usuarios en las plataformas gracias a ellos. La pregunta sería: ¿hasta qué punto? Podría suceder que el cliente acabara teniendo tantos deportes en 'streaming' que decidiera cancelar su televisión por cable. Podríamos asistir a la muerte del paquete de cable".

Prime Video en cabeza

Cerca ya el techo de suscripciones, las plataformas están centradas ahora en diversificar al máximo las fuentes de ingresos. La principal debería ser la publicidad, y la audiencia en tiempo real que deriva de los deportes resultará seguramente atractiva para anunciantes. En el caso de Netflix, los números son abrumadores: según anunció el pasado 15 de mayo en sus primeros 'upfronts' (o presentaciones de la temporada) en persona, ya son 40 de sus 270 millones de usuarios los que tienen plan con anuncios; hace un año, eran tan solo cinco.

Según el último informe de GECA, empresa española de investigación audiovisual, un 30% de los usuarios nacionales de Netflix declara tener acceso al plan con publicidad; en el caso de Disney+, esa cantidad es de un 25,4%. Este mismo estudio señala a Prime Video como la plataforma con mayor cuota de mercado (69,9% de usuarios), seguida de cerca por Netflix (64%); también se destaca el crecimiento del servicio antes conocido como HBO Max y ahora como Max (31,4%), muy favorecido por su integración en los planes Ficción Total de Movistar.