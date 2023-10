Gobierno canario, cabildos, y ayuntamientos: ¿ facilitan la explotación agraria a los pequeños agricultores ?

Hace tiempo compré una parcela rústica con el fin de realizar lo que para mí era un sueño, un «huerto comunitario». Al comienzo y como era un terreno rústico, el Ayuntamiento de Telde no hizo otra cosa que poner «obstáculos legales» a cualquier movimiento que hiciera para conseguir una licencia, bien fuera de vallado o bien para la construcción de un muro de contención con el propietario lindero.

Tras muchos años de solicitudes administrativas, la respuesta fue que no tenía derecho a nada por no tener más de cinco mil metros cuadrados. También recurrí a las oficinas de Extensión Agraria del Cabildo, por si podía acceder a algún tipo de ayuda. Concretamente solicité que me concedieran disponer de árboles frutales y a pesar de contar con mis datos desde hace años la respuesta ha sido negativa, con lo cual tampoco pude conseguir plantar nada en el mismo.

Después de haber leído que el Gobierno de Canarias a través de su Consejería de Agricultura ha publicado un Plan Estratégico para la Soberanía Alimentaria, y dar, según el mismo, cierto protagonismo a la mujer agricultora, me pregunto, ¿A quienes se refieren?

Desde el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Dirección Territorial de Agricultura, me remiten a las ayudas de esta institución para infraestructuras y cual no es mi sorpresa que descubro que son las convocatorias de todos los años en las que para recibir alguna ayuda se necesita como mínimo ser propietario de dos mil metros. Es decir, trabas y más trabas para aquellos que tenemos una pequeña finca y la queremos poner en explotación para no sólo dar trabajo sino para ejercer esa soberanía alimentaria a la que se refieren.

En mi caso, la parcela mide menos de dos mil metros, pero tiene una capacidad para treinta o algo más de arboles frutales y también para hacer un huerto de hortalizas y verduras. Pero mi pregunta es, ¿Para quienes son estas ayudas, como siempre, para los mismos beneficiarios?¿los terratenientes, los poderosos, los que más tienen?

Habría que preguntarse si tanto una administración como las otras, no hacen otra cosa que dar falsas esperanzas a aquellos que deseamos que nuestra isla tenga tierras de cultivo y no depender tanto de las exportaciones. Porque, si alguna vez , éstas fallaran, ¿Qué comeríamos? El plan estratégico para la soberanía alimentaria está muy bien, pero como alguien dijo, lamentablemente, su realidad es una mera e ilusionante «declaración de intenciones». Por favor, dejen ya de poner trabas y faciliten la explotación agraria a los pequeños agricultores.