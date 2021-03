“Las personas residentes en los centros de mayores que estén vacunadas podrán recibir las visitas de menores de 14 años y establecer contacto físico en los niveles 1 y 2 de alerta, tras un año de espera”. En este sentido hay que destacar que, “prácticamente la totalidad de residentes y trabajadores de las residencias de mayores, el 96%, están vacunados contra la Covid-19. 16.000 personas (de un total de 17.000) tienen ya las dos dosis aplicadas y 500 se encuentran a la espera de la segunda. Los rechazos a la vacuna han sido muy bajos”. “Unas 750 personas se han negado a recibir las inyecciones, entre residentes y trabajadores, un 2’96% de los primeros y un 6% de los segundos, es decir, que 249 residentes rechazaron las dosis y 488 trabajadores”. Esas fueron las palabras ayer de la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana quien, junto a la viceconsejera del área, Gemma Martínez, hicieron el balance de la situación actual en los centros de mayores y con discapacidad tras flexibilizarse las medidas sanitarias que les afectaban, quienes añadieron que “en centros de día (de ocio), calculamos tener vacunados a la mayoría en julio. Canarias está libre de coronavirus en residencias y centro sociosanitarios”.

Según Santana, “el Archipiélago ha seguido un camino bastante positivo en la atención a personas mayores y dependientes en situación de Covid. Fuimos la primera Comunidad Autónoma en hacer cribados masivos en sus residencias a los internos y personal, para aislar los positivos. A pesar de tener que lamentar 80 muertes en los centros sociosanitarios, somos el territorio español con menos defunciones, con diferencia. Los trabajadores de estos espacios se han comportado de manera sobresaliente”. “Las Islas cuentan con 6.915 mayores en 133 residencias, que atienden 6.092 profesionales. Hay 95 centros para discapacitados, con 1.777 residentes a los que atienden 2.000 personas”.

La consejería ha trabajado de modo conjunto con la viceconsejería para crear la orden de flexibilización del régimen de visitas y desplazamientos. Martínez enfatizó que “después de este año tan duro para los residentes, discapacitados y sus familias, gracias a la vacunación, se han podido flexibilizar las medidas en cuanto a visitas, entradas, salidas y nuevas incorporaciones. Solo hay un 4% de personas no vacunadas. Canarias está libre de Covid en estos centros”.

“En esta tercera orden dividimos los escenarios según los niveles de alerta (1, 2, 3 y 4) y según los residentes y trabajadores vacunados o no”. En este sentido, “los vacunados en nivel 1 y 2 y en concreto, los residentes, pueden tener tres visitas semanales, ya no solo una. Además, por primera vez en un año, los familiares podrán tener contacto físico con los residentes y discapacitados. Se permiten también las visitas de menores de 14 años en ambas fases”. “Sin embargo, a los no vacunados en niveles 1 y 2 se les permite una visita semanal de una hora. En los niveles 3 y 4 los vacunados pueden recibir dos visitas semanales de una hora y los no vacunados una supervisada por el personal”.

Los residentes vacunados en nivel 1 y 2 de alerta, podrán recibir tres visitas semanales

En cuanto al régimen de salidas y desplazamientos, “las personas vacunadas podrán salir sin límite temporal en los niveles 1 y 2 y pernoctar en sus hogares. Para los niveles 3 y 4 podrán estar en espacios exteriores por tiempo ilimitado en el 3, mientras que en el 4 solo se permitirán los paseos terapéuticos. Los no vacunados podrán salir por tiempo limitado en el nivel 1 y por rehabilitación psicosocial. Sí se permiten las salidas diurnas al domicilio familiar. En el nivel 2 se desaconsejan las salidas al domicilio familiar y se permiten las exteriores por un tiempo limitado. Cada residencia adaptará la orden en 10 días según sus propias circunstancias”, explicó Martínez. “En el caso de las personas con discapacidad, los vacunados, en los niveles 1 y 2, pueden tener salidas y pernoctar sin limitación temporal. En los niveles 3 y 4, salidas al exterior. Para los no vacunados, salidas si forman parte de su rehabilitación psicosocial y pernoctar en domicilio familiar en el nivel 1. En el 2, no se permite quedarse a dormir en el hogar, pero sí las salidas a actividades de rehabilitación. En los niveles 3 y 4 se evitarán todo tipo de salidas”.

Los que han recibido las dosis pueden salir, en nivel 1 y 2, sin límite de tiempo y pernoctar en sus hogares

“En las residencias, para el pequeño tanto por ciento de personas no vacunadas, hay que hacer una sectorización, es decir, que han de estar en una zona aislada, separados de los vacunados y los trabajadores no vacunados no podrán ejercer su función con los residentes no vacunados”, señala Martínez. “Los vacunados, residentes y empleados, que quieran ir al exterior al regresar no necesitarán hacerse una PCR. Solo tendrán que hacerla o bien una cuarentena, los no vacunados que salgan y quieran regresar, teniendo en cuenta el perfil de la salida, en definitiva, la duración o las actividades realizadas. En el caso de los trabajadores, se incluye cuando salgan por vacaciones. El personal que llegue nuevo al centro tendrá que estar vacunado”. “Los pisos tutelados seguirán iguales pautas que la población en general”.

En los centros de mayores, los no vacunados estarán en zonas aislados del resto

Según Santana, se han detectado más personas que deben ser atendidas por cuestiones de salud mental. “Los mayores lo han pasado muy mal y sus familias también. “Por eso hemos sacado esta orden lo más rápido posible”.