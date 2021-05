Canarias es una de las regiones que ha logrado mantener estable la curva de contagios tras el fin del estado de alarma, una medida que decayó en el territorio nacional el 9 de mayo. Hay que señalar que entre los días 10 y 16 del presente mes, el Archipiélago agregó a su estadística 888 contagios –25 de ellos importados–, mientras que entre los días 17 y 23 fueron 914 los casos constatados, lo que se traduce en un aumento de un 2,9% con respecto a la semana anterior. En los tres últimos días, se han notificado 314 detecciones del patógeno.

Lo cierto es que la incidencia acumulada en los últimos siete y 14 días se ha reducido desde la derogación del citado instrumento jurídico y la primera ha pasado de 39,8 cuadros clínicos por cada 100.000 habitantes a 38,97, y la segunda de 87 a 78,31. «El fin del estado de alarma no ha tenido prácticamente impacto en Canarias. Hay que decir que la vacunación, el buen comportamiento de la ciudadanía en general y el trabajo de las fuerzas de seguridad han influido en la buena evolución de las cifras», sostiene el doctor Antonio Sierra, integrante del Comité Científico que asesora al Ejecutivo autonómico en el manejo de esta crisis sanitaria.

No obstante, tal y como publicó el pasado martes eldiario.es, Arrecife continúa siendo la ciudad española con la incidencia acumulada a 14 días vista más elevada, con 421 casos por cada 100.000 personas hasta ese día –440 ayer–. Sin embargo, los indicadores epidemiológicos de la comunidad autónoma han mejorado y también han disminuido los niveles de ocupación de las camas de agudos y críticos, así como la mortalidad vinculada al patógeno.

Arrecife es la ciudad española con mayor incidencia acumulada en los últimos 14 días

A pesar de esto, el catedrático de Microbiología, Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL) recuerda que más de la mitad de la población no ha podido acceder aún a las vacunas, por lo que «es fundamental» mantener la prudencia. «Podemos sentirnos esperanzados, pero hasta que no alcancemos a finales de verano la inmunidad de grupo no tendremos controlada la pandemia. Hay que tener en cuenta que no vamos a erradicar al SARS-CoV-2, pero convivirá con nosotros como lo hacen los virus gripales y catarrales», apunta.

Pero, ¿puede llegar a ser preocupante la circulación de otras cepas? En base a las palabras de Antonio Sierra, habrá que esperar para averiguarlo. «Ya hemos sufrido la invasión de la variante británica y sabemos que es más contagiosa, pero ahora habrá que analizar el comportamiento de la variante india porque todavía no hay información científica que hable sobre su poder de transmisión», explica.

Si bien es cierto que reconoce que pueden surgir nuevas cepas que obliguen a modificar las vacunas actuales. «Esto es algo que está muy avanzado a nivel científico y tecnológico y ya tenemos la experiencia de hacer cada año vacunas nuevas para la gripe. Además, para evitar padecer el Covid-19, habrá que recibir la inyección todos los años», determina el experto.

Más de un millón de dosis

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, informó este miércoles a través de Twitter que los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) ya han administrado más de un millón de dosis de los sueros contra el coronavirus. Ya el martes, la cifra se situaba en 992.382 y, hasta ese día, se había logrado inmunizar a 312.705 personas, lo que representa el 16,71% de la población diana –1.871.033 habitantes–. Además, la región ya contaba con 703.934 usuarios que habían accedido, al menos, a una dosis de los compuestos.

Tras haber concluido la inoculación de los grupos 1 y 2 –usuarios de residencias, personal que trabaja en estos espacios y sanitarios que ejercen sus funciones en primera línea– la actividad continúa entre el resto de colectivos diana, siguiendo el criterio de vulnerabilidad y exposición.