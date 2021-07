Los contagiados de las Islas duplican sus contactos sociales en la quinta ola

Además del problema que ocasiona el aumento de la movilidad social, porque deriva en el aumento de las infecciones, los rastreadores están encontrando una barrera especialmente preocupante para localizar a los posibles afectados por el virus. La población de menor edad no les está diciendo la verdad sobre los contactos estrechos que mantienen, con lo que no pueden trazar las conexiones entre contagios. «Muchos no nos dicen con quienes han estado para evitar que sus amigos tengan que estar en cuarentena durante diez días», destaca Rivero. Quien, en este sentido, pide la máxima colaboración de la población, en aras de atajar la cadena de transmisión del virus. El rastreador explica que hay pacientes que, incluso, les piden que no den sus nombres, pero cuando empiezan a «tirar del hilo» terminan encajando todas las piezas y enlazando brotes.

«Vivimos una especie de síndrome de la Unión Deportiva Las Palmas, estamos celebrando la victoria antes ganar el partido», explica el rastreador. Aunque el plan de vacunación avance en Canarias, todavía hay que mantener las medidas de prevención sanitaria, porque los vacunados pueden contagiarse y convertirse en un foco de contagio. «Estamos ante una ola muy sintomática y la gente está asociando los síntomas a la típica gripe de verano cuando, en realidad, son síntomas de covid y siguen haciendo vida normal», señala Rivero.

Las irresponsabilidades que han detectado los rastreadores desde el inicio de la crisis sanitaria son infinitas. Desde personas que acuden a fiestas multitudinarias con síntomas, a familias que no cancelan celebraciones porque ya las tenían organizadas, contagiados que salen a la calle para hacer la compra o que pretenden viajar fuera de su isla. Este tipo de infracciones se consideran una falta grave y pueden tener sanciones que oscila entre los 3.001 euros y 60.000 euros. «Hemos sabido de una persona que se presentó al carnet de conducir siendo positivo, porque ya tenía la cita», revela Rivero, quien detalla que la media de edad de los infractores está entre los 15 y los 35 años.

«La población tiene que ser consciente de que si van a una fiesta con 20 personas y dan positivo, no solo hay que rastrear a sus contactos, sino a los contactos que han mantenido esas 20 personas durante el último día», explica Rivero. Cuando el Servicio Canario de la Salud (SCS) confirma un contagio, comienza el trabajo de los rastreadores, que han tenido que reforzar sus equipos con personal del Ministerio de Defensa, ante el incremento de contagios. No solo hablan con los pacientes contagiados para tratar cortar la cadena de transmisión, sino que también les hacen seguimiento y los llaman cada 24 o 48 horas, según el perfil del enfermo, para hacer seguimiento de sus síntomas. «Hay veces que llamamos al infectado y escuchamos ruido de exterior. En esos casos, contactamos con las policías locales que nos ayudan a localizarlos, ya que con el paso del tiempo hemos trabajado en la creación de una pequeña red para tratar de controlar todo», apunta Rivero.

Según el actual protocolo, las personas que cuentan con la pauta vacunal completa no necesitan aislamiento, pero sí una PCR el primer día y otra el séptimo, dado que su capacidad de contagio no es tan alta. No obstante, recuerda el rastreador, se les recomienda que tomen precauciones y que eviten acudir a lugares en los que se produzcan aglomeraciones.