Canarias enfila el curso con siete de cada diez adolescentes vacunados

Canarias encara el inicio del nuevo curso escolar 2021/2022, a partir del 9 de septiembre, con siete de cada diez adolescentes -12 a 16 años- vacunados contra la Covid-19, gracias a la amplia respuesta que ha dado este sector de la población en la campaña de inmunización en las Islas. Así lo afirma el jefe de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amós García Rojas, quien descarta de momento la administración del suero a los menores de 12 años porque «los ensayos clínicos en esta franja de edad están sin concluir», al tiempo que recuerda los buenos resultados de las medidas sanitarias implantadas el pasado año académico.

«En estos momentos no se puede vacunar a nadie menor de 12 años, aún no hay ensayos clínicos finalizados que permitan incluir a este sector en la campaña de vacunación. Se están haciendo, pero no se sabe cuando saldrán los resultados», indicó el epidemiólogo.

No obstante, el presidente de la Asociación Española de Vacunología manda un mensaje de tranquilidad ante el inicio del nuevo año académico. «Lo que tenemos que hacer es seguir avanzando en la vacunación en mayores de 12 años, en nuestra comunidad autónoma el 68% de los adolescentes de 12 a 16 años ya tienen una dosis puesta, están respondiendo muy bien. Y luego, es importante mantener las medidas que se desarrollaron el pasado curso escolar, que dieron tan buenos resultados».

Variante Delta

Respecto al temor por la variante Delta, el doctor García Rojas apuntó que, si bien es cierto que es más contagiosa, con las dos principales armas que se tienen actualmente, las vacunas y las normas sanitarias de distancia, mascarilla y lavado de manos, se puede mantener a raya como en el curso pasado. «Sea cual sea la letra del alfabeto griego, la mascarilla en exteriores si no se mantiene la distancia y en interiores siempre, lavado de manos, distancia física y ventilación, evita que nos contagiemos. Por lo tanto, mantengamos las medidas de intervención que se desarrollaron el año pasado y que tan buenos resultados dieron», apuntó.

El pasado lunes, Canarias superó el 73% de la población mayor de 12 años con la pauta completa de la vacuna contra la Covid-19, lo que equivale a 1.431.532 personas, cifra que se eleva al 76,5% en los mayores de 16 años. Los equipos de Enfermería del SCS han administrado 2.883.875 dosis de vacunas, de las 3.307.610 recibidas (87%). Actualmente, 1.605.698 personas han recibido, al menos, una dosis de la vacuna, por lo que las cifras de inmunización en las islas ya alcanza el 81,89% de la población de más de 12 años, y el 85,8% de los mayores de 16.