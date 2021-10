Canarias suma 57 nuevos casos de coronavirus, uno de los registros más bajos de los últimos 11 meses

En las últimas horas se ha producido el fallecimiento de dos personas en Canarias: un varón de 76 años en Gran Canaria y una mujer de 72 años en Lanzarote. Ambos padecían patologías previas y se encontraban en ingreso hospitalario.

El total de casos acumulados en Canarias es de 95.219 con 1.365 activos, de los cuales 31 están ingresados en UCI y 138 permanecen hospitalizados.

📌Por islas, los casos acumulados se distribuyen así👇🏽 pic.twitter.com/ta4bQZzYKY — Sanidad Gobcan (@SanidadGobCan) 2 de octubre de 2021

Por islas, Tenerife suma hoy 25 casos con un total de 45.553 casos acumulados y 774 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.323 casos acumulados, 14 más que el día anterior y 317 activos. Lanzarote suma 13 nuevos casos con 6.898 acumulados y 114 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.471 casos acumulados con cinco casos más que la jornada anterior y 141 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.107 acumulados y 13 casos activos; El Hierro tampoco registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 463 y sus activos son seis. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y no tiene ningún caso activo.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 24,86 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 51,06 casos por 100.000 habitantes.

Hasta hoy se ha realizado un total de 2.142.670 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.532 se corresponden al día de ayer.