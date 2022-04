La cirugía de la pared abdominal avanza hacia la mínima invasión

La cirugía de la pared abdominal para corregir hernias inguinales, umbilicales o incisionales es cada vez menos invasiva gracias a los avances tecnológicos. «Afortunadamente, contamos con cámaras que ofrecen una visión excelente, lo que nos permite aplicar el concepto de cirugía laparoscópica y operar hernias complejas a través de accesos mínimamente invasivos», señala el doctor Raúl Medina, facultativo especialista en Cirugía General en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. De este modo, a través de incisiones pequeñas, los profesionales pueden realizar disecciones muy amplias y colocar mallas cada vez más extensas que ofrecen un alto nivel de seguridad.

No obstante, en la mayoría de estas intervenciones, los cirujanos no acceden a la cavidad abdominal. «Nos centramos en las propias capas de la pared, es decir, en la musculatura. Se trata de hacer abordajes retromusculares para poder crear un espacio a ese nivel y posteriormente cerrar los defectos de la pared abdominal y colocar entonces las mallas de refuerzo», detalla. La práctica reduce las complicaciones, los tiempos de recuperación y el dolor postoperatorio frente a una operación convencional.

Pero no todos los pacientes que sufren una hernia pueden acceder a la cirugía mínimamente invasiva. De hecho, las protrusiones muy voluminosas no pueden ser abordadas por esta vía al no existir capacidad para cerrar unos defectos tan grandes. «De momento, esas personas son candidatas a la cirugía abierta, pero lo cierto es que cada vez son más los pacientes que se pueden beneficiar de las técnicas mínimamente invasivas», anota el especialista.

El procedimiento reduce los tiempos de recuperación de los pacientes y las complicaciones

¿Cuánto suelen prolongarse estas intervenciones? En realidad, todo depende del tipo de hernia. Si se trata de una hernia inguinal, por ejemplo, el tiempo estimado no alcanza los 60 minutos. Por el contrario, las hernias incisionales, que son aquellas que se producen como consecuencia de una herida quirúrgica, contemplan un proceso de dos horas y media de duración, aproximadamente. Ídem de ídem ocurre con las hernias umbilicales con diástasis de rectos que, como su propio nombre indica, se caracterizan por la separación de los músculos rectos del abdomen a nivel de la línea media del cuerpo.

Con el propósito de compartir experiencias, el hospital de referencia del área norte de Gran Canaria organizó la pasada semana una jornada de actualización de conocimientos que contó con la colaboración del doctor Juan Bellido Luque, cirujano del Hospital Universitario Virgen de la Macarena de Sevilla. «Estas actividades están destinadas a fomentar la formación de los cirujanos, estandarizar las técnicas y perfeccionar nuestras habilidades. Así podremos llegar a más pacientes», apostilla el doctor Raúl Medina.

Durante la cita, se impartieron además charlas teóricas centradas en los avances y en la situación actual de la cirugía mínimamente invasiva de la pared abdominal. A esto hay que sumar una sesión de cirugía en directo en la que se trataron dos casos de diástasis de rectos y hernioplastia ventral por vía endoscópica, mediante técnica e-TEP y e-MILOS. Ambas requieren «una gran especialización» y se realizan en el citado centro hospitalario