El Gobierno canario considera atajada la expansión de los contagios de viruela del mono

Canarias ha atajado la expansión de los contagios por viruela del mono, dado que que no se han registrado, a ojos del consejero de Sanidad, Blas Trujillo, casos de segunda generación. Se consideran de segunda generación todos aquellos casos que ocurren cuando el paciente uno –el contagiado por el paciente cero– le transmite la enfermedad a un segundo.

Esto supondría que los positivos detectados en Canarias no tenían vínculo entre sí o no eran contactos estrechos los unos de los otros. Bajo esta premisa, Trujillo respondió a una pregunta realizada por el diputado de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, en la que también llamó a la calma con respecto a la posible potencialidad de que la enfermedad se convierta en pandémica. En consejero de Sanidad aludió a que su transmisión es mucho más difícil que el coronavirus porque se contagia por contacto con fluidos y no por aerosoles.

También recordó que ninguno de los 17 afectados –12 en Gran Canaria y cinco en Tenerife– ha precisado ingreso hospitalario, por lo que insistió en que se trata de una enfermedad «leve». Canarias añadió ayer tres casos probables más a su estudio de viruela del mono, cuyas pruebas ya se están realizando en el Archipiélago.

En concreto, el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (ubicado en Tenerife), ha sido el primero en realizar las pruebas diagnósticas después de que el Ministerio de Sanidad haya dado el visto bueno a las comunidades autónomas para llevar el seguimiento de la patología con sus propios laboratorios. «En breve», según el consejero de Sanidad, el Hospital Doctor Negrín de Gran Canaria comenzará a hacer las pruebas de detección de esta patología.

Con estos tres nuevos casos probables identificados en la isla de Gran Canaria, Canarias contabiliza ocho personas que reúnen, al menos, criterios clínicos para poder ser considerados como caso potencial de viruela del mono. Todos los casos están teniendo sintomatología leve y, salvo uno sospechoso que está en ingreso hospitalario por otra patología no relacionada con la viruela del mono, el resto de personas están en aislamiento domiciliario y recibiendo seguimiento por parte de Atención Primaria.

En el resto de España, los positivos en viruela del mono siguen identificándose a cuentagotas. Hasta la fecha, el Instituto de Salud Carlos III ha recibido muestras pertenecientes a 439 casos sospechosos de Monkeypox o viruela del mono, de las que 225 casos han dado positivo.

Una vez revisadas algunas muestras, los negativos se sitúan en 214 casos para viruela humana y para otros orthopoxvirus, por lo tanto se descartan como casos. En Canarias hasta el momento se han descartado diez casos. La Comunidad de Madrid es la que cuenta con un mayor número de casos confirmados, que ascienden un total de 210. También hay otras 22 personas pendientes de resultado de los análisis.