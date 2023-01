Canarias se ha convertido en un lugar obligatorio para los famosos y famosas del panorama nacional. Cada año, varios rostros conocidos del mundo de la televisión, la música o el deporte eligen al archipiélago como destino perfecto para descansar y desconectar en cualquier momento del año.

Si bien es cierto que todas las islas tienen su encanto particular, hay una de ellas que parece que destaca por encima del resto, y si no que se lo digan a la medallista olímpica Gemma Mengual que ha hecho las maletas y ha puesto rumbo, junto a sus dos hijos, a Lanzarote.

La deportista española puso un pie en Lanzarote hace unos días y la nadadora no ha parado de compartir en sus redes sociales imágenes, fotos y vídeos de su estancia en la isla que, a juzgar por lo que ha ido publicando, se lo ha pasado estupendamente.

Sin embargo, como es habitual, todo lo bueno en la vida tiene un principio y un final, y la catalana ha tenido que volver a su realidad junto a sus dos pequeños no sin antes dedicarle a la isla de Lanzarote unas preciosas palabras y, además ha hecho una enternecedora confesión sobre su estancia en esta isla canaria.

"Lanzarote me da lo que necesito sin pedirle mucho a cambio"

Con un vídeo recopilatorio de los mejores momentos que ha vivido durante sus mini-vacaciones en Canarias, Gemma Mengual ha colgado un vídeo en su perfil de Instagram, donde acumula más de 50 mil seguidores, en el que agradece a Lanzarote y su gente el buen trato que ha tenido con ella y lo feliz que se ha sentido estando en la isla.

"LANZAROTE. Ningún destino me da lo que necesito sin pedirle mucho a cambio, siempre me sorprende!! In love forever!", escribe la nadadora. "No podíamos haber empezado mejor el año! Hasta pronto", zanja.