Las amenazas a una víctima de acoso escolar: “Hasta que no salgas del hospital con todos los huesos rotos no voy a parar" La situación ha llegado al extremo de que una de las presuntas agresoras llegó a patear a la niña en la cabeza mientras otra la sujetaba. A pesar de la intervención policial, el colegio ha negado que se trate de bullying y no ha tomado medidas para proteger a la niña