Un semáforo en amarillo suele ser el mayor incitador para cometer infracciones de tráfico. Aunque no son muchos los conductores que se saltan los semáforos en rojo -sólo un 1% toma esta decisión-, es cierto que siempre hay una tentación, pero las posibles sanciones y los riesgos que implican son los mayores atenuantes para no hacerlo.

La multa por cometer esta infracción no es moco de pavo: saltarse un semáforo en rojo está penalizado con una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné. La cosa puede empeorar, obviamente, si se provocase un accidente o un atropello.

Lo que no es tan conocido por los conductores es que los gestos que se lleven a cabo en el periodo que dura el semáforo en rojo también pueden ser multados. La mayoría de los gestos a los que hace alusión la Dirección General de Tráfico (DGT) están relacionados con los 'vicios' adquiridos por los conductores. Durante el periodo de formación, las autoescuelas suelen ser bastante 'puristas', pero la realidad es que con el pasdo del tiempo se empiezan a coger varios hábitos y manías.

¿Qué gestos se pueden corregir?

Hay varios gestos que se deben evitar cuando se está a la espera de que un semáforo pase a verde, para que no se conviertan en costumbre. Los gestos que más destacan y sobre los que se puede trabajar:

1. Manipular el navegador: tocar la pantalla, ya sea la del coche o la de tu móvil, puede suponer una multa de 200 euros y la retirada de seis puntos.

2. Echarle un ojo al móvil: pasa lo mismo cuando uno consulta el móvil, independientemente de si está sobre un soporte homologo o que que lo tengas a mano. Sanción: 200 euros y seis puntos del carné.

3. Mantener el pie en el embrague: es uno de los hábitos más extendidos y que hay qu evitar cuando el coche está parado. Hay que sacar la marcha y retirar el pie para no forzar sus mecanismos.

4. Ojo con la palanca de cambios: al estar conectada por engranajes, la caja es un elemento 'sensible' y siempre es mejor si no se toca, para no mover el mecanismo interior y los piñones. Cuando menos se toque cuando el coche esté parado en el semáforo, mejor que mejor.

5. No tocar la pita: sobre todo, si no hay un motivo que lo justifique. Da igual la prisa que puedas tener, tocar el claxon de manera innecesaria supone una sanción de 80 euros.

Puede parecer que es poco probable que 'te pillen' haciendo alguno de estos gestos, pero la estadística dice que la posibilidad de un 50%, la misma que de coger el semáforo en rojo.