El paraninfo José Dámaso se ha vestido de gala para ser testigo de la entrega de las orlas de todos los grados de la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Los actos han sido presididos por el presidente de la UFPC, Antonio Rodríguez, el rector, Antonio J. Rodríguez, el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, el Dr. Dionisio Lorenzo Villegas, la decana de Ciencias Humanas y Sociales, Dra. Carmen Morales García, además de los directores y las directoras de cada departamento.

Los primeros que han estrenado la sala han sido los egresados en el Grado en Enfermería que con mucha ilusión han querido dejar claro que son una promoción inigualable, muy bien formados y con ganas de trabajar en la sanidad canaria. Para el presidente de la UFPC, Antonio Rodríguez, es un sueño hecho realidad “porque llevábamos mucho tiempo tratando de tener nuestro propio Paraninfo para poder celebrar este tipo de actos”.

Todos estos actos de las diferentes orlas abrían con un vídeo del presidente de la universidad que les daba la enhorabuena deseándoles un gran futuro laboral, seguido de los discursos de los representantes de cada grado que han reflejado con humor, alegría y algún que otro chascarrillo a los docentes los años que han estado en el campus universitario. Los discursos de sus padrinos y madrinas de promoción cerraban los discursos para pasar a la entrega de honores con las notas del violín de Regina Schinglevora. Una fiesta para la que el alumnado fue vestido de negro riguroso, enchaquetado y con un corbatín. Y en el que no faltaron los juramentos de cada Grado con el que se comprometieron a trabajar siempre desde la ética y la deontología profesional.

Los siguientes en orlarse, bajo la atenta mirada de familiares y allegados han sido los graduados y graduadas en el Grado en Psicología y en el Máster en Psicología General Sanitaria. Esta última promoción, que se vio marcada por la pandemia, no pudieron celebrar su orla en su momento, y lo quisieron dejar reflejado en su discurso al que no le faltó agradecimientos y anécdotas. La directora del Grado y del Máster, la Dra. Yaiza Molina, ha recalcado que es un día importante en el que les desea que siempre tengan presente que lo más importante de la profesión es pensar en el beneficio del paciente y no olvidar ser siempre honestos consigo mismo.

El paraninfo pasó de la emoción de los recién graduados psicólogos y psicólogas a recibir a los egresados en el Grado en Terapia Ocupacional, donde los representantes de los estudiantes en su discurso recalcaron la importancia de que esta profesión se reconozca en la sociedad y que se sepa bien cuáles son sus competencias, sin confundirla con otras carreras que pueden ser muy similares en el campo sanitario. La directora del departamento, Irina Gruñeiro, se dirigió a la promoción como los nuevos y nuevas compañeras de la profesión y quiso enviarles un mensaje de confianza en cuanto a la preparación que han obtenido durante estos años “están suficientemente capacitados para ejercer esta disciplina y estoy segura de que la sociedad canaria está deseando recibirles, pues tienen mucho que aportar”.

Los recién nutricionistas fueron los siguientes en llenar la sala acompañados de familiares y allegados. Para el director del departamento de Nutrición Humana y Diétetica, Ruymán Santana, el mejor consejo que se les puede dar cuando terminan una carrera es seguir formándose, “cuando acabas la carrera piensas que has acabado una etapa y cuando te enfrentas al día a día trabajando te das cuenta de que esto es una carrera de todos los días seguir formándose tanto si vas a estar en la clínica, investigación, como si vas a buscarte ese huequito como dijo la madrina de la promoción, en el servicio canario de Salud, porque estas carreras están vivas, todos los días hay información, investigaciones nuevas y eso hay que trasladárselo al paciente cuando llegue a la consulta”.

Los graduados en Fisioterapia eran los siguientes en llegar al recinto. El director del departamento, Aníbal Báez, bajo la experiencia les recuerda que lo fundamental es que sean honestos con lo que hacen “que traten al paciente con dignidad y respeto, que hagan las cosas como le gustaría a ellos mismos que las hicieran”. Además, explicó la importancia que tiene para el grado estudiar bajo la evidencia científica que se imparte desde el primer curso.

Para el rector, Antonio J. Rodríguez, es un orgullo poder celebrar las orlas en el paraninfo y recuerda a los egresados y egresadas que esta siempre será su casa, apostilla la importancia de seguir creciendo en la vida académica “esto no termina aquí, es un camino largo en el que pueden aportar muchísimo con las titulaciones que tienen, no solo en el mundo laboral, sino desarrollar una vida académica en el que pueden apostar por la investigación y la transferencia del conocimiento”.

El último día, el color y la sensación de alegría volvieron a invadir el recinto para recibir a los egresados en Odontología seguidos de los del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, donde los representantes de los estudiantes se encargaron de nombrar a cada uno de los docentes de los Grados, detallando anécdotas de cada uno de ellos, momentos emotivos y más difíciles a lo largo de la carrera, además de darle las gracias a sus familiares por el esfuerzo y la comprensión que han tenido en todo momento para que lleguen hasta el final. La directora del departamento de Odontología, Rocío Velázquez, resaltó en su discurso las ganas de proponer, innovar, y el deseo incansable de aprender que han tenido los egresados y egresadas durante los años de la carrera. Además, quiso enviarles un mensaje de ánimo en su futuro laboral. Para los recién egresados y egresadas en Periodismo y Comunicación Audiovisual, la directora del departamento, Sima González Grimón, aseguró que están muy bien formados porque han tenido un gran equipo docente, además de tener muchas ganas de ejercer la profesión, es más, algunos ya han sido contratados por las empresas donde realizaron sus prácticas y recalcó la gran humanidad y humildad que tienen para poder transmitir en interpretar la información a la sociedad.

El broche final de las orlas llegó con las notas del saxo del recién egresado del Doble Grado en Comunicación Audiovisual y Periodismo, Andrés Arencibia, que tras afinar el saxo en el hall, algo nervioso e ilusionado, amenizó la salida de los compañeros y compañeras con el tema de Never Gonna Not Dance Again de Pink.