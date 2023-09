«No nos planteamos el cierre de centros por la reducción de las matrículas»

Con poco más de un mes en el cargo, el viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, afronta el inicio del curso «con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar». La implantación definitiva de la Lomloe en las aulas, la estabilización del profesorado interino o la disminución de las ratios, principalmente en la ESO, son algunos de los retos a los que se enfrenta, de momento, con el handicap de la incertidumbre presupuestaria.

Según los datos de matrícula este año, entre Infantil y la ESO se han perdido en torno a 5.600 alumnos. ¿Es el descenso de natalidad la única razón de esta disminución de estudiantes?

Consideramos que obedece al descenso de natalidad que desde el curso 2019-2020 se viene produciendo. Cada curso escolar disminuye la matrícula en Infantil, aproximadamente en unos 1.000 alumnos y en Educación Primaria ha habido también una evolución que, dependiendo del curso, puede estar en torno a 2.000 alumnos y en Educación Secundaria Obligatoria, con lo cual, no sabemos hasta qué nivel puede llegar. Pero sí es verdad que el descenso de matrícula está relacionado con que somos una de las comunidades autónomas que tiene el índice de natalidad más bajo de nuestro país.

¿Esta reducción va a implicar el cierre de centros, una disminución de plantilla o por el contrario, contribuirá a una mejora de las ratios?

Nosotros desde Educación no nos planteamos el cierre de centros, a no ser que sea algo muy excepcional. La idea, incluso, es no reducir los recursos personales en los centros, sino que esta disminución también vaya aparejado a que el personal docente se mantenga y posibilite la mencionada reducción de ratios donde sea posible, y también, que los centros cuenten, con más profesorado para realizar tareas de apoyo y de refuerzo, esa es nuestra idea. Si es verdad, que en relación a los últimos cursos, en zonas rurales la disminución de la natalidad puede tener una incidencia mayor, y puede llegar a niveles donde tener un centro con muy pocos estudiantes, incluso inferiores a cinco o seis alumnos, ya no es bueno ni para el propio alumnado, por las funciones de socialización y porque los chicos quieren estar en los centros, con otros niños. Ahí, si puede suceder que pueda haber algún cierre de centros, pero no es nuestro pensamiento. Incluso nos gustaría que en esas zonas rurales pasara todo lo contrario, que aumentara el número de niños y niñas y eso hiciera no tener que plantearnos cuestiones de este tipo. También a veces puede suceder que se cierren centros, pero también se pueden crear otros, dependiendo de que en determinadas zonas haya una demanda superior.

En este curso se implanta de forma definitiva la Lomloe, ¿cuáles son, a su juicio, los pro y contras de esta Ley?

La modificación de una ley siempre conlleva un tiempo para que se lleve a cabo en las aulas. En los cursos anteriores se ha hecho un trabajo grande en el desarrollo de los currículos. Ya están aprobados y a partir de ahora el profesorado lo implantará, tanto en los niveles impares como en los pares, lo que toca es llevar el texto de la ley al aula. En principio la Lomloe ha modificado muchas de las cuestiones anteriores y ahora el profesorado tendrá que adaptarse para mejorar la formación y lo que es la enseñanza en el aula. Toca hacer ese esfuerzo por parte del profesorado para llevar el texto de la ley al aula.

En este sentido una de las demandas del colectivo docente es formación específica para la implantación óptima de esta Ley, ¿se prevé algún plan formativo en este sentido?

Si, se continuarán con los planes formativos, en los cursos anteriores ya ha existido esta oferta de formación y se revisará a través de los centros de profesorado para seguir atendiendo las necesidades docentes por lo que decía, hay que llevar al aula el texto de la ley, hay que trabajarlo, y los centros de profesores podrán seguir ofertando esta formación. También valoramos mucho lo que es la coordinación, el que el profesorado tenga tiempo y ocasión de coordinarse y de trabajar el currículo para implantarlo en las aulas. Y esa es la tarea que nos corresponde ahora. Por tanto, vamos a seguir fomentando esa formación. Canarias tiene ya una tradición con respecto a uno de los elementos de esta Ley, que son las situaciones de aprendizaje, tenemos ya recorrido en esa línea, con lo cual, partimos con la ventaja de seguir mejorando esos documentos de planificación que tenemos ya elaborados.

Otro de los retos del nuevo curso es la estabilización de las plantillas del profesorado interino. ¿Habrá un proceso consensuado con los sindicatos, se prevén fórmulas que primen al profesorado canario frente a la solicitud de plazas procedente de otras comunidades?

Estamos precisamente en el proceso, todavía no se ha acabado. Aunque hay estimaciones y conocemos ya algunos datos, todavía no tenemos la conclusión del proceso y los datos finales del profesorado. Nuestro propósito es que la mayor parte de profesorado interino, pueda obtener plaza en ese proceso, que está dividido en lo que es el concurso de méritos y luego también el concurso oposición. Una vez que tengamos esos datos, también tenemos que contar con las plazas de reposición que se van a producir durante este curso, es decir las jubilaciones, que también pasarán a ser plazas que se podrán utilizar. Esperamos que se puedan conciliar todas las opciones posibles para que la mayor parte del profesorado con muchos años de antigüedad y trabajo pueda obtener la plaza en Canarias.

¿Qué acciones prevé para continuar en el objetivo de disminuir las ratios?

Como se sabe, somos un equipo nuevo, estamos llegando, analizando la situación y toda la situación de reducción de ratios lleva también aparejada un incremento en los presupuestos. No se le escapa nadie que a lo mejor viene una etapa que puede ser de reajuste económico-presupuestario y tenemos que hacer un análisis de la situación para ver hasta donde es posible reducir las ratios en los centros educativos. Ahora mismo tenemos muchas demandas que estamos valorando para poder utilizar el presupuesto en educación de la mejor forma, pero no quepa duda de que una de las cuestiones que queremos afrontar es posibilitar que se sigan reduciendo las ratios en los próximos cursos en los niveles educativos obligatorios.

¿Tiene en mente alguna cifra idónea en este sentido?

No, se han ido reduciendo en Primaria y queremos también afrontar una reducción en la ESO, sabemos que ahí siempre ha existido abandono escolar y queremos luchar contra ello y propiciar la bajada de ratios en esos cursos donde puede haber más dificultades como son en la ESO, entre los 12 y 16 años, pero entendemos que puede ser generalizada en la medida de lo posible.

Respecto a la financiación, ¿qué pasos se van a dar para alcanzar el 5% del PIB que impone la Ley canaria?

Bueno, pues esos son datos que ahora mismo están sobre la mesa. Nuestra voluntad es alcanzar ese 5% del PIB, vamos a analizarlo, a estudiarlo y a intentar alcanzar esa cifra, pero esto no solo depende de nuestra voluntad, sino depende del marco económico que nos depare estos próximos años, incluso a nivel nacional.

¿Se va a continuar con el plan estratégico para el primer ciclo de Educación Infantil?

Por supuesto, nuestra voluntad es ampliarlo y, sobre todo, trabajar en un plan que incluso abarque los tres cursos. Hemos comenzado con el último de los cursos del primer ciclo, de dos a tres años, pero nos gustaría ampliarlo a todo lo que es el primer ciclo de educación infantil ya sea con educación pública o ya sea concertando también niveles. Todos los estudios indican que en esas edades, cuanto antes se intervenga, mejores resultados se obtienen en lo que es la vida escolar de los chicos y chicas, y seguiremos, por supuesto, ampliando las plazas todo lo que podamos en los próximos cursos. Como saben, a veces tenemos dificultades porque en muchas de ellas dependen de realizar obras en los centros educativos y eso lleva un tiempo, pero estamos trabajando para planificarlo y para hacerlo de la forma más correcta.

Uno de los principales retos de esta legislatura, según anunció el consejero, es alcanzar un pacto por la educación. ¿Cuáles son los objetivos o pasos que se van a dar en este sentido, y los ingredientes principales que debe tener dicho pacto?

El pacto por la educación es siempre necesario. Yo entiendo que puede haber diferencias entre los partidos, pero estoy seguro de que hay muchas coincidencias, y lo que queremos es que ese pacto proporcione seguridad y estabilidad al profesorado, que el equipo docente sepa muy bien hacia dónde dirigirse, y no solo que sea a nivel autonómico donde vamos a trabajar, sino incluso los deseable es que fuera a nivel nacional. Cualquier modificación de ley y cualquier modificación que afecta a muchas cuestiones lleva un trabajo muy grande por parte del profesorado, además de tiempo para su consecución, con lo cual, que se modifique el marco normativo cada poco tiempo es una complicación y además no consigue tener los objetivos que se plantean. Desde Canarias, el consejero y todo su equipo va a contactar con todos los partidos políticos y vamos a trabajar a través de las reuniones que se planteen para llegar a ese acuerdo sobre lo principal y que ese acuerdo sea lo más amplio posible.

Otra novedad de este curso, son las evaluaciones de diagnóstico de 4º de Primaria y 2º de ESO para comprobar, el grado de adquisición de las competencias Comunicación Lingüística y Matemáticas. ¿Confía en que estas evaluaciones sirvan para mejorar las competencias en dos áreas en las que Canarias suspende en los informes PISA?

Dentro de nuestros objetivos estratégicos ya contemplamos la mejora en la competencia en comunicación lingüística y la mejora en las áreas conocidas como STEAM, donde se incluye además de las matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería y artes. Son ya objetivos que tenemos nosotros por parte de la Consejería para la mejora de la formación que proporcionamos al alumnado. Las evaluaciones que implantan la nueva Ley nos va a permitir hacer un análisis de hasta qué punto Canarias está, en relación con el nivel nacional e incluso internacional, y a partir de ahí, una vez que se haga ese análisis, trabajar en la mejora de estas áreas. No obstante, independientemente del resultado de las evaluaciones que se van a hacer a final de curso, nosotros ya desde un inicio tenemos como objetivos estratégicos la mejora de esas competencias.

¿Cómo encara el inicio del curso?

Con mucha ilusión y muchas ganas de trabajar, sabíamos que nos íbamos a encontrar con dificultades, porque es lo normal, tenemos un alto número de centros educativos en Canarias, mucho alumnado y mucho profesorado, pero lo importante es que se ha creado un equipo de trabajo profesional, técnico, que va a intentar hacer una gestión lo más eficaz posible y en eso nos estamos centrando ahora mismo. De lo que se trata es, con los recursos y con los medios que tenemos, de obtener el mejor resultado y de que el alumnado pueda aprovecharlo en toda su dimensión.