Más de 12.000 bebés canarios serán vacunados frente a la bronquiolitis

Canarias protegerá con una nueva vacuna a 12.000 lactantes durante este invierno frente al patógeno que provoca la bronquiolitis, el conocido como virus respiratorio intersticial (VRS, por sus siglas). Este virus es, junto a las distintas formas de la gripe y el covid, "responsable de la alteración que sufre la atención sanitaria" entre diciembre y marzo, por lo que esta inmunización será clave para mitigar la presión asistencial que sufren hospitales y centros de salud cada año de manera cíclica.

La inmunización a los más pequeños comenzará en hospitales y centros de salud de las Islas el próximo jueves 5 de octubre. De esta forma, los hospitales serán los encargados de proteger a los bebés recién nacidos "antes de que su madre sea dada de alta", tal y como adelantó el jefe del servicio de Epidemiología y Prevención, Amos García. No obstante, la gran mayoría de los pequeños podrán adquirir esta protección en los centros de salud.

El personal de Atención Primaria se encargará de pinchar a todos los niños de menos de 6 meses –nacidos desde el 1 de abril de 2023– y a todos aquellos menores de dos años que sufran una patología previa de base que afecte a su corazón, sus pulmones o su sistema inmune. Serán los propios sanitarios los que se pongan en contacto con los padres, aunque la Dirección de Salud Pública también anima a los progenitores a solicitar la inyección a su pediatra.

Se inmunizará a los bebés de hasta seis meses y a menores de dos años con perfil de riesgo

El VRS es un virus altamente contagioso. Se transmite fácilmente en la comunidad porque los niños actúan como vector de transmisión en guarderías, escuelas y hogares. Y si bien toda la población se puede contagiar, en los bebés el impacto de esta infección es mucho mayor. "A nivel mundial, el VRS constituye la segunda causa de muerte en niños", explicó García en rueda de prensa, aunque matizó que esa mortalidad es más acusada en países menos desarrollados y que en Canarias, por ejemplo, su impacto se percibe especialmente en el sistema sanitario.

"Es una enfermedad muy común y el 100% de los niños contraen la enfermedad antes de los dos años", recordó, por su parte, el pediatra Luis Ortigosa. Y aunque la mayoría de niños solo desarrollan síntomas leves, varias decenas acaban hospitalizados cada año, llegando incluso a necesitar aparatos de ventilación mecánica en la UCI. En última instancia, estos ingresos producen una importante sobrecarga en hospitales y centros de salud.

Hasta ahora no se disponía de ninguna medida farmacológica para proteger a todos los niños contra este virus. "Los pediatras contábamos con una inyección similar (conocido como palivizumab) pero debía dispensarse en cinco pinchazos, uno por cada mes de invierno", recordó Ortigosa. Ante las dificultades técnicas para gestionar una campaña vacunal con este producto sanitario, se decidió dispensarlo a prematuros y a niños vulnerables. Este nuevo fármaco (cuyo nombre comercial es nirsevimab) requiere una única inyección, con lo que facilita la vacunación generalizada a todos los niños.

La incidencia de enfermedades respiratorias en bebés en Canarias se ha duplicado desde principios de septiembre

Sin embargo, el brote de VRS de noviembre del año pasado marcó un antes y un después en la gestión de esta patología. En noviembre de 2022, Canarias, al igual que el resto de España, sufrió un brote "temprano" de bronquiolitis que trastocó la actividad asistencial. Los menores de 0 a 4 años fueron los más afectados por la transmisión de virus respiratorios, incluidos VRS, covid y gripe. Con una incidencia máxima de 4.727 casos por cada 100.000, el de los bebés se convirtió en el grupo de edad más afectado por el contagio de estos patógenos. Este pico a destiempo tuvo que ver, según García, "con que el uso de mascarillas para frenar el covid modificaron temporalmente la estacionalidad del virus".

El último infirome de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Canarias, muestra que en las últimas semanas, la incidencia de VRS, covid y gripe en los bebés de menos de cuatro años se ha duplicado, pasando de 1.593 casos por 100.000 bebés (en la media) a 3.348 casos.

Este escenario y la autorización de nirsemivab por parte de la Comisión Europea el pasado 31 de octubre, empujaron al Ministerio de Sanidad a dar luz verde a la realización de campañas de inmunización contra este virus con el nuevo fármaco en toda España por primera vez este otoño. Este nuevo fármaco se basa en la aplicación de anticuerpos monoclonales. Esto quiere decir que, al contrario que las vacunas al uso, no se le proporciona instrucciones al organismo para generar defensas contra el patógeno, si no que se les proporciona directamente dichas defensas. "No tiene que generar los anticuerpos, como ocurre con las vacunas, si no que los inyectamos directamente", insistió García.

Con este anuncio, Canarias se convierte la cuarta comunidad autónoma en incorporar esta inyección en su calendario de inmunización. "Galicia, Navarra y Andalucía comenzaron a proteger a sus niños la semana pasada", reveló el director general de Salud Pública, José Díaz-Flores, que se congratuló porque, gracias a esta nueva inclusión, Canarias se sitúa a la vanguardia de la inmunización a su población. El Servicio Canario de la Salud ha adquirido 12.050 dosis de este anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincitial (VRS), por un importe de 2.518.450 euros. "Esto significa que el presupuesto destinado a la protección de la población ronda los 19 millones de euros este año", remarcó Díaz-Flores. La campaña de vacunación comenzará este jueves y se prolongará hasta el 31 de marzo.