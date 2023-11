Estas son las recomendaciones para que el 'Black Friday' no sea un 'Bad Friday' La Policía Nacional advierte de que las redes sociales en ocasiones se pueden convertir en fuente de entrada para la difusión de estafas y, en estos casos, los ciberdelincuentes las utilizan para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas fraudulentas Hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos de comercio electrónico que desaparecen después de recaudar el dinero de sus víctimas Los expertos de la Unidad de Ciberdelincuencia advierten sobre los peligros del “typosquatting” -entrar en una página web maliciosa que tiene una dirección muy similar, pero no igual a la del sitio verdadero- o el “QRishing -la manipulación de códigos QR para que la descarga de software malicioso-