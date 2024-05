Canarias rechaza cubrir las renuncias a los contratos predoctorales pese a tener 147 investigadores en reserva

Canarias no cubrirá las renuncias que se produzcan entre los 85 seleccionados a los contratos predoctorales pese a tener 147 jóvenes investigadores más que han solicitado la ayuda pero han sido desestimados por "la falta de disponibilidad presupuestaria". Esto ocurre porque la convocatoria Tesis 2024, que prometía financiar 85 contratos predoctorales en el Archipiélago, no cuenta con lista de reserva, como sí lo había hecho en anteriores convocatorias. Este cambio supone que todas las renuncias que se produzcan entre los investigadores seleccionados –ya ha habido al menos seis– no serán cubiertas por los jóvenes científicos que se hayan quedado fuera por haber conseguido una puntuación inferior.

Así lo ha denunciado la Asociación de Jóvenes por la Investigación de Tenerife (Jinte) que tras reunirse con el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), Javier Franco, han constatado que "la Agencia no tiene previsto constituir una lista de reserva por entender que las bases no lo estipulan". Las solicitudes desestimadas, que ascienden a 147, quedarán fuera “por falta de crédito presupuestario suficiente”. No obstante, las renuncias harán que el crédito presupuestario destinado a la convocatoria sea devuelto a las arcas de la Consejería de Universidades, Ciencia y Cultura.

Desestimado por unas décimas

Jinte considera "sangrante" la noticia, habida cuenta de que, de los 85 contratos que el Gobierno de Canarias había prometido financiar, acabarán sufragándose "menos de 80". Una circunstancia que el colectivo no alcanza a entender teniendo en cuenta que "había crédito presupuestario suficiente para 85". Además, como insiste Sergio Siverio, vicepresidente de Jinte, "hay personas que se han quedado fuera por apenas unas décimas".

Por esta razón, desde el colectivo se insiste que alguna de las 147 personas han quedado fuera de esta convocatoria, y a la vista de las renuncias que constan, "podrían acceder a día de hoy a un contrato". Pero, debido a esta situación, "tendrán que esperar a la siguiente convocatoria".

Esta situación se suma a las quejas que ya han vertido algunas de las personas afectadas ante la publicación directa de la orden de concesión. La Aciisi publicó directamente la resolución definitiva de los contratos, lo que ha hurtado a los participantes la posibilidad de hacer alegaciones. Las nuevas bases constatan que dejar ese tiempo de alegaciones no es obligatorio, pero la situación ha generado un grave descontento en el colectivo.

Como insiste Jinte, tampoco se informó a las personas interesadas de la subida al aplicativo informático de las puntuaciones de las solicitudes desestimadas que no se publicaron en el portal de anuncios, bajo la premisa de vulnerar la protección de datos, aunque sí se publicaron en las estimadas.

Nuevas bases

En este sentido, desde la asociación entienden que "es fundamental realizar cambios importantes en las bases de próximas convocatorias de contratos predoctorales, mientras se tramita en paralelo la siguiente". Entre los aspectos mejorables señalan precisamente la no previsión de la lista de reserva para solicitudes desestimadas, el injusto criterio de desempate de ponderaciones y el requisito de admisión o matrícula en un programa de doctorado para presentar solicitudes, y exigen homologar la regulación a otros contratos predoctorales existentes en el Estado. De momento, sin embargo, no parece que sus peticiones vayan a ser escuchadas. "Ya nos han informado que la próxima convocatoria debe salir con las mismas bases porque si no la perderíamos", explica Siverio.

Asimismo, desde Jinte han requerido a la ACIISI que sufrague al menos un centenar de contratos predoctorales para la próxima convocatoria Tesis 2025, a la vista de la cantidad de personas jóvenes investigadoras que han visto desestimadas sus solicitudes por falta de crédito presupuestario. "Se trata de cumplir con el compromiso político del que predica el ejecutivo autonómico respecto a la ciencia joven en Canarias, lo que se debe demostrar con hechos y no solo con palabras", destacan.

El Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Ciencia contempla financiar un total de 150 contratos, aunque según fuentes de Jinte la Acisii ha aclarado que en ese montante anual (que es una estimación) también se contemplan contratos anteriores.

