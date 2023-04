La suplantación de identidad a través de SMS se ha convertido en una técnica cada vez más común en el mundo del phishing. Recientemente, la madre de Rebeca Rodríguez recibió un mensaje en Lanzarote que parecía provenir de su hija. El mensaje decía que su teléfono estaba roto y que utilizaba un número temporal, por lo que le pedía que le enviara un mensaje a través de WhatsApp. Acompañando el mensaje había un enlace.

"Llegó al móvil de mi madre, una señora de casi ochenta años. Ella se quedó muy preocupada y tuve que tranquilizarla", explica a los micrófonos de SER Canarias.

Afortunadamente, la madre de Rebeca no tiene WhatsApp y no pudo contestar al mensaje. Rebeca, una experta en ciberdelincuencia, le aconsejó que no tocara nada en el teléfono hasta que lo revisaran. La suplantación de identidad a través de SMS se ha vuelto cada vez más sofisticada, con el uso de páginas web duplicadas y cuentas de WhatsApp falsas.

No, nosotros no comunicamos ningún tipo de denuncia a través de email 📧 o sms ✉



🙏 🙏 Si te llega un mensaje como este, directamente ➡🗑#NoPiques#Phishing#SomosTuPolicía pic.twitter.com/ypWZU2mcgT — Policía Nacional (@policia) November 23, 2022

La abogada experta en ciberdelincuencia y anticorrupción Yurena Carrillo advierte sobre el aumento de este tipo de mensajes y recomienda verificar siempre la información antes de responder a cualquier solicitud de información personal o bancaria. "Este tipo de prácticas cada vez son más habituales y de hecho, hace algunos meses supimos de la clonación del WhatsApp a una persona y le escribieron a su madre", expone. También aconseja llamar al teléfono de la persona que supuestamente está enviando el mensaje para verificar la información. "Están afinando las prácticas, duplicidad de páginas web con pasarelas y ahora con cuentas de WhatsApp pidiendo por ejemplo un Bizum", explica.

Te puede interesar: Tribunales En busca y captura el acusado de obtener con engaños una casa en subasta para venderla en Las Palmas de Gran Canaria

"Las estafas de Hacienda también son bastante habituales. En el caso de los familiares, la recomendación es siempre llamar al teléfono de ese familiar que tenemos guardado en la agenda y verificar. Hay que normalizar el volver a llamar el teléfono. Los sistemas de mensajería no son sistemas de comunicación del todo seguros, lo mejor es siempre llamar por teléfono y verificar la conversación", añade. "Está fallando la seguridad, que es una cuestión de interés general. Hay que concienciar de que la seguridad es una cuestión de derecho público", puntualiza.

La Policía Nacional recomienda a los ciudadanos no seguir nunca los enlaces desconocidos y bloquear a los remitentes. También invita a denunciar cualquier actividad ilegal a través de la web de la Policía Nacional y a través de cualquier sistema de telecomunicación. Es importante concienciar sobre la seguridad en línea y protegerse contra el phishing y otras formas de ciberdelincuencia.