Un conductor en Tenerife ha protagonizado un peculiar incidente al intentar bajar unas escaleras con su vehículo. Hasta el momento, se desconoce si se trató de un despiste o de una imprudencia por parte del conductor.

Sin embargo, la imagen de la escena se ha vuelto viral en poco tiempo a través de aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales. Se trata de un todoterreno que intentaba cambiar de dirección en una avenida, pero se encontró con tres escalones que impidieron que continuara su marcha.

La situación llamó la atención de numerosos curiosos, quienes rodearon de inmediato el vehículo e intentaron ayudar al conductor a salir de la situación. Aunque el video no muestra cómo se resolvió finalmente el incidente, se presume que fue necesario utilizar una grúa para recuperar el vehículo.

Aunque no es la primera vez que ocurre algo similar, este caso ha sorprendido a muchos. La noticia fue compartida por la cuenta @SocialDrive_es, una de las más activas en temas relacionados con el tráfico y sus incidencias. Aunque no se ha revelado la ubicación exacta en Tenerife donde ocurrió el incidente, las respuestas y reacciones en Twitter no se hicieron esperar.

Desde comentarios jocosos como "eso con una moto no pasaría" hasta afirmaciones como "o bajas con todo o no bajas", los usuarios expresaron su incredulidad ante la situación. Muchos criticaron la acción del conductor, aunque la mayoría aún no termina de creer que un automóvil pueda quedar atrapado en unas escaleras de esa manera.