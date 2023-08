07:12

Clavijo: «El incendio fue provocado»

Ayer se confirmó lo que era un secreto a voces y por boca del Presidente: «El incendio fue provocado». Aunque las sospechas sobre un origen intencionado eran elevadas, el comentario no alcanzó el grado de noticia hasta el ecuador de la primera rueda de prensa de ayer domingo. Lo que no hizo Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, fue entrar a valorar las investigaciones que lleva a cabo en la actualidad la Guardia Civil. «Tienen varias líneas de trabajo, pero no voy a ofrecer datos sobre ellas», añadió. Especialistas de la Policía Judicial del Instituto Armado llevan días recopilando datos [fotos y testimonios] en la zona en la que arrancan las primeras huellas de un suceso que ha arrasado más de 13.000 hectáreas y con incidencias en once municipios.