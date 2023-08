El alcalde de Telde destapa una veintena de contratos vinculados a Héctor Suárez

Los contratos atribuidos al entorno político y familiar de Héctor Suárez, líder local de Coalición Canaria, en dos empresas vinculadas al Ayuntamiento de Telde ascienden a una veintena, según denuncia el alcalde, Juan Antonio Peña. La UTE Valoriza-Santana Cazorla, entidad que presta los servicios de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, y FCC, que se ocupa de las dependencias municipales, han efectuado los primeros despidos tras reunirse esta semana con el primer edil. Suárez, por su parte, tacha estas acusaciones como algo "rotundamente falso". "Niego que haya ningún familiar mío en ninguna empresa vinculada al Ayuntamiento", zanja el edil destituido de sus funciones.

Peña, por el contrario, apunta a que de manera directa e indirecta "hay un alto porcentaje de personas relacionadas con Héctor Suárez" en ambas empresas. "Por un lado están los trabajadores que han formado parte de la lista electoral de CC y, por otro lado, personas enviadas de forma directa por él, que no forman parte de la lista", cuestiona el primer edil. Incluye en esta relación tanto a personas de su círculo que han sido contratadas por primera vez como a ascensos internos.

De momento, el primer despido ha sido el de Jonay López como director del servicio de Limpieza, que desempeñaba el papel de interlocutor entre la UTE Valoriza y el propio Ayuntamiento. "Nosotros le pedimos una marcha voluntaria para que no nos costara nada económicamente, pero no fue así, así que ha sido despedido", sostuvo Peña.

Suárez: "Niego que haya ningún familiar mío en ninguna empresa vinculada al Ayuntamiento"

Junto a él, las empresas responsables también han despedido y degradado de sus puestos profesionales a "una parte importante del personal", según cree el alcalde, "por un posible conflicto de intereses, porque al haber formado parte de la lista electoral de un partido se debía informar previamente". Además del nuevo personal, "había personas que estaban con un perfil medio o bajo y que fueron ascendidas a capataz", incide.

El concejal destituido, que días atrás calificó las primeras acusaciones de "caza de brujas", se defiende asegurando: "En ningún caso he impulsado ni he efectuado ningún contrato, para empezar porque no tengo la potestad". El cabeza de listas de los nacionalistas también se muestra crítico con los despidos efectuados en los últimos días. "Jonay López cumplía con el pliego de la empresa y el alcalde se ha encargado de destituir a personas que llevaban dos meses trabajando en pro de esta ciudad", sostiene.

Coalición Canaria mantuvo este viernes una reunión interna en la que estaban citados los tres concejales de la candidatura, Héctor Suárez, Pilar Mesa y Juan Martel. Sin embargo, este último, que lidera la formación Coalición de Centro Democrático, se desmarcó de los socios con los que ha compartido listas electorales y, por segunda vez, no asistió.

Apertura de expediente a Juan Martel

Ante esta decisión, los ediles restantes decidieron abrir un expediente informativo al concejal del grupo municipal. "El expediente informativo dará audiencia a Martel para que pueda aclarar el por qué ha aceptado asumir nuevas responsabilidades en diferentes áreas sin el consentimiento ni la aprobación del grupo municipal y que contravienen lo firmado en el pacto de gobierno rubricado el pasado mes de junio", aseveron los nacionalistas en un comunicado.

"Instamos a Juan Martel a que explique su nueva situación, que es evidente que está afectando al grupo municipal, y en la que está tomando decisiones no siendo el portavoz ni el portavoz adjunto del grupo. Una vez que se aclare lo sucedido confiamos en que se restituya la honorabilidad del equipo de Coalición Canaria Telde, de las mujeres y hombres que lo conforman, así como la verdad de los hechos acontecidos", concluyó Suárez en el escrito.

Coalición Canaria acuerda abrir un expediente a Juan Martel por aceptar los nuevos cargos

También han aprobado solicitar la convocatoria de la mesa del pacto a través de registro de entrada en el Ayuntamiento de Telde. "De manera oficial a mí nadie me ha solicitado una reunión", objetó Peña, que señaló que todas las mañanas se reúne con el pacto, haciendo alusión a los últimos encuentros que ha mantenido con Martel, que con la destitución de Suárez es la cabeza visible de los nacionalistas en el grupo de Gobierno.

La decisión del primer edil de destituir al concejal y a sus seis asesores quedó plasmada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicado este viernes. Ante el mismo aún cabe la posibilidad de presentar un recurso Contencioso-Administrativo en un plazo de dos meses o un recurso de Reposición en un máximo de un mes.

Con estos cambios Juan Martel queda al frente de Cultura, Patrimonio Histórico y Cultural, Turismo y Servicios Municipales. Mientras tanto, Juan Francisco Jiménez (Ciuca) asume Urbanismo y Aguas, María González Calderín (PP) pasa a gestionar los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos y Nayra Navarro (Ciuca), hasta ahora en Cultura, regirá la concejalía de Desarrollo Local.