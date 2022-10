Posesión o precisión. La UD, que sigue líder de Segunda tras la disputa de trece jornadas con 26 unidades -siete victorias, cinco empates y una derrotas-, encajó en la jornada de ayer el primer revés del curso ante la SD Huesca en El Alcoraz (1-0). Llega la resaca del invencible. La derrota llegó con el mayor dato de posesión (85,4%) de la formación grancanaria y que retoma el debate de los registros tácticos. En el triunfo ante el Andorra de Eder Sarabia, la UD firmó el segundo éxito liguero con un pírrico 33,7%. Entregó el cuero y resolvió al a contra. En la segunda fecha liguera, ante el Málaga en La Rosaleda (0-4), llegó a estar durante varias fases del pulso con menos posesión que los malacitanos. Machacó al cuadro boquerón con un contragolpe de fuego -como quedó patente en los tantos de Marc Cardona, Álvaro Jiménez o Marc Cardona-.

La formación de Pimienta despertó en el segundo acto, sobre todo con la entrada de Pejiño, y completó méritos para sumar, al menos, un punto. No mereció la derrota. Por encima de los merecimientos, completó un uso del balón carente de verticalidad. 17 remates y 16 saques de esquina. En los últimos 20 minutos, logró embotellar al cuadro de Ziganda en su jardín. Resultó algo humillante. Pero el plan oscense salió a la perfección. Tanto de Carrillo (13') y once hombres por detrás del balón. Con Vitolo, Moleiro, Viera, Pejiño...En esa franja del 75' al 94', la UD sí fue un vendaval. No logró transformar la dictadura en gol. Ante el Andorra, el pasado 29 de agosto, aconteció todo lo contrario.

Al tanto de Marc Cardona (26') ante el Andorra, llegó el repliegue amarillo. El propio Marc logró la sentencia en el 90'. Eder Sarabia llegó a valorar en la sala de prensa del Gran Canaria que merecieron los tres puntos. "Si alguien debía llevarse la victoria, fuimos nosotros". Ayer, en El Alcoraz, Pimienta repitió hasta la saciedad que disponen de un estilo marcado y que es el camino. "Fuimos mejores, pero tienes que estar los 94 minutos", valoró en tono crítico sobre la puesta en escena amarilla. "Esto nos debe servir de escarmiento".

DATOS DE POSESIÓN DE LAS PALMAS EN LAS PRIMERAS TRECE JORNADAS:

UD-Zaragoza: 0-0: 58,3%

Málaga-UD: 0-4: 52,6%

UD-Andorra: 2-0: 33,7 %

Alavés-UD: 1-1: 76,6%

UD-Leganés: 1-0: 54%

Racing-UD: 0-0: 80,8 %

UD-Granada: 2-0: 59,1%

Mirandés-UD: 3-3: 57%

UD-Ibiza: 0-0: 63,2%

Lugo-UD: 0-1: 67%

Ponferradina-UD: 0-1: 75,9%

UD-Cartagena: 1-0: 72,9 %

Huesca-UD: 1-0: 85,4 %