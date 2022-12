Tragedia en Rumanía: Alicia y Cristina, abonadas y con la UD Las Palmas en el corazón

Amarillas desde el cielo. Un pío pío desde el más allá. Alicia del Carmen Rodríguez y su hermana Cristina, que fallecieron de forma trágica el pasado domingo en Rumanía en un accidente de tráfico junto a sus padres, llevaban a la UD Las Palmas en el corazón. Fieles seguidoras de la marcha del equipo y volcadas desde las redes sociales en el minuto a minuto del pasado 'playoff' como ejemplo de su devoción por el escudo.

En el Colegio San Juan Bosco de Vegueta, en la despedida fúnebre que le celebró el centro educativo, era evidente el amor de Alicia y Cristina hacia el club de sus sueños. Fotos de Viera, banderines de la UD Las Palmas y un llanto eterno por las dos adolescentes ejemplares. Dedicadas en cuerpo y alma a su familia, a los libros -cuarto año de la carrera de Educación Primaria cursaba Alicia y Cristina, cuarto de la ESO- y al amarillo. La UD Las Palmas guardará un minuto de silencio el domingo en los prolegómenos al duelo ante el Albacete Balompié de Maikel Mesa (20.00 horas).

Alicia Rodríguez retuiteó un mensaje de aliento a la afición 'pío pío' de cara al partido ante el Real Oviedo. En ese 'pantallazo', se pueden leer las siguientes consignas: 'Recuerda que insultar al contrario o al árbitro, no anima a tu equipo, sino que es y genera odio al contrario. Que el estadio esté lleno no significa que vayamos a ganar. Al terminar, si no se consigue, aplaude, no pites. Las Palmas no es un pobre equipo y los jugadores no son gándules. Tampoco tienen una obligación contigo, ellos están trabajando lo mejor posible y recuerda que ellos no te dicen nada a ti cuando tienes un mal día. Junto son mejores. Apoyémonos unos a otros todo el partido. Arriba d'ellos'. El texto es de Carlos Reyes y contó con el respaldo de esta fanática de la UD y el juego limpio. Las Palmas se impuso al Real Oviedo y luego al Sporting para meterse en la promoción. El cielo llora por estas dos amarillas de corazón y el domingo, los jugadores de la UD vuelven al estadio que tanto amaron Alicia y Cristina para estirar el liderato ante el Albacete.