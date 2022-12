El rostro del deseado de pólvora. Please, fichen a Arana. Con Jonathan Viera de intermediario, la UD ha insistido, tanto como las ediciones que suma Roberto Herrera en Fin de Año, en la contratación de este delantero de 22 años que mañana se mide al club de su corazón -al que defendió en su paso por filiales, para luego militar en Atlético o Real Madrid -. Mañana, en el Mini del Submarino Amarillo, llega un pulso de multinacionales de cantera.

La Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza alberga un combate para el deleite, la factoría de Quique Setién contra la UD de Pimienta. "Si marco no lo celebro; pero estaría muy feliz. Llevo una situación complicada de minutos, por la situación laboral, pero pero no lo celebraría. Siento los colores de verdad; es mi Isla, mi casa". Habla Arana, el killer del universo de los azulejos.

Usted es amarillo al cuadrado. Más que una guagua. Pero mañana se mide a la UD, un club que forma parte de su esqueleto. ¿Hay margen al sentimentalismo o es un topicazo del Lucho?

Es lo más próximo a un sueño, desde pequeño vestía la elástica de la UD y ahora me puedo enfrentar. Como si fuese mi piel. Siempre estaba atento a sentir los ecos del primer equipo, todo te impresiona. Pues por fin, me puedo medir a mis ídolos. Seguía a Viera y Vitolo desde que estaban en Las Palmas Atlético. Pasó el tiempo, y pude tener en contacto con ellos. Es más, poder tener una conversación de fútbol con Viera hace poco es lo más bonito que existe. Pero son 90 minutos, veremos qué pasa.

Más allá del 'planeta azulejo' de Roig, el Villareal B es el mejor filial de España y de los más punteros de Europa. ¿Por qué? ¿Dónde reside la fórmula del éxito?

Sí, tenemos un bloque sólido del año pasado, entre lesiones y rotaciones que van saliendo, así como estados de forma o situaciones han existido muchos cambios. Pero la idea perdura. El bloque es fuerte, el sentimiento es fuerte, en el vestuario somos uno...Y eso te mantiene a flote. No hay más.

Y usted sueña con ser el nuevo Yeremy Pino...

Estar en un filial implica eso, lo más cercano es forma parte del elenco profesional. Pero luego se complican las cosas, mi sueño es ser jugador profesional durante muchos años. Comenzando desde el actual, no concibo otra idea. Si es aquí mejor, porque me ha visto crecer, pero donde se pueda...Allí estará mi entrega y corazón.

Sabe que Viera apostó por su nombre como actor franquicia en el ataque pío pío.

En verano coincidí con Jonathan, hablar con él...Con un tío así, que te recomienda que juegues por delante de él. Para mí es un honor, no sé en qué quedó la cosa. Cuando la UD te llama tiras de la familia, de ese rincón más emotivo. Y quién sabe, ya veremos. Pero la admiración hacia Viera es total. Y a ese club que representa tanto para los grancanarios.

Esta UD del glamour se ha licenciado en el rigor defensivo. ¿Pero qué aspecto le ha impresionado más de la versión más poliédrica del cuadro de Pimienta? Me ha comentado el del Saúl Coco.

Las dos formaciones contamos con esa sintonía de venir de abajo. Le dije ese nombre, porque es la pura verdad. No le dije el típico Sandro, Pejiño, Viera, Vitolo...Le nombro a Coco por la solidez que tiene, la madurez que luce, un central duro de rebasar.

¿Se puede llevar a Gran Canaria la 'fórmula Villarreal'? Sabe que la UD se ha gastado 22 millones en Barranco Seco...

Sí, la de Barranco Seco no se queda atrás. Sobre todo, en cuanto a impresión. Lo poco que he visto [de Barranco Seco], es impresionante. Esta es más grande, pero en un pueblo. El mayor logro es el equipo, el compromiso de este filial carece de límites. Hemos a ido creciendo, yo llegué hace seis años y he ido estirándome como ese edificio principal -la residencia-. Hace unos años no existía nada, verla crecer y ahora estar aquí, es un lujo. Puedes pisar el campo y estar con los grandes. Es un honor.

Y el 31 de diciembre se inaugura el Estadio La Cerámica. Una obra impresionante.

Se junta todo...Para mí es especial, es la última jornada en el Mini y contra la UD Las Palmas. Nos vamos de este recinto y lo añoraremos. Lo echaremos de menos seguro, y es para crecer dentro de esta familia que es el Villarreal.

¿Qué tal con Setién? ¿Ha hablado con él?

Sí, lo primero que me dijo fue eres 'el delantero canario'. Tiene ese sentimiento amarillo aún muy dentro y el orgullo de su obra. De todo lo que pudo hacer por allí. Es evidente que guarda especial estima a la Isla. Para lo que precise, aquí me tiene.

¿Y si marca mañana en la despedida del Mini?

No lo celebro, estaría muy feliz por ver portería. Estoy en una situación complicada de minutos, por el escenario laboral, pero pero no lo celebraría. Siento los colores de la UD de verdad; es mi Isla, mi casa. Y así lo siento.