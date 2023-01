Camisetas por suspiros de Moya

Desde el pasado 6 de agosto, con la disputa del último amistoso de pretemporada ante la UD Tamaraceite, la UD Las Palmas no abría al público su cuartel general. Con el cinturón de oro de campeón de invierno, resultó un baño de masas con cerca de 700 incondicionales en la grada del campo número 2 Ernesto Aparicio. Con el graderío completo, los legionarios de García Pimienta, con las ausencias de Marvin Park, Vitolo, Benito Ramírez y Álvaro Jiménez, lucieron su caudal infinito de adrenalina. Un escudo que vuela hacia la eternidad y que luce registros para aplacar el talante más pesimista –campeón de invierno siete años después, mejor visitante y la segunda formación menos goleada (12)–.

Pero más allá de las estadísticas y el aroma cibernético del Big Data, queda la creatividad de los fieles. En el puesto número uno del Billboard del ingenio, una pancarta con aporte calórico. Camisetas de la UD Las Palmas por suspiros de Moya. Es una variante desconocida hasta este punto de locura y delirio por el ascenso. ‘Marc, si me das tu camiseta, te doy unos suspiros de Moya’. Firmado por Marta, evidencia un salto de calidad. Cartulina blanca y rotulación en azul ya forma parte del museo de la devoción. Así como la ocurrencia de Álvaro y sus bizcochos moyenses. En esta ocasión, la presa era el lateral Marvin Park. El exjugador del Real Madrid se quedó en la enfermería y se perdió la sesión del sentimiento ‘XXL’.

Los padres de Kirian y Moleiro y la madre de Sandro Ramírez presenciaron la sesión más multitudinaria

Peregrinación al ‘reino Viera’

La jornada (10.15 horas) comenzó con la danza de la multitud hacia el campo de entrenamiento. Las filas de coches junto al Heidelberg advertían del drama. Aparcar era una cuestión de estado. Banderas, trompetas, bufandas, fotos de Kirian, estampas de Viera y un póster gigante de Pimienta. Atributos para la mañana del todo incluido. Cada toque de balón de Viera vino acompañado de una sonora ovación. Kirian Rodríguez,Moleiro, Pimienta, Fabio, Sandro Ramírez, Eric Curbelo, Suárez, Valles y Álex Domínguez integran la nómina de los tenores de oro. Pero para Viera había un acto especial.

Producto lácteo

Anselmo Galván lleva siguiendo al ‘21’ desde que militaba en el Juvenil División de Honor con Mingo Oramas. «Viera se merece este queso de Guía. Aquí lo dejo para que luego se lo hagan llegar. No es que sea el capitán, ilumina nuestras vidas», determina este abonado amarillo. Cada uno jugador pasó a firmar de forma paciente y disciplinado. El plantel amarillo cumplió de forma marcial. Bajo la supervisión de Manolo Hernández, responsable de seguridad, no hubo invasión de campo. Reyes en el campo y en la grada, porque la UD es el campeón del aliento, con 19.932 fieles de media –.

Un dato que supera el guarismo de fidelidad desde la grada de nueve de Primera como Girona (10.861), Almería (12.155), Mallorca (14.787), Rayo Vallecano (12.482), Villarreal (15.255), Osasuna (19.156), Celta de Vigo (13.641), Espanyol (19.212) o Cádiz (17.406). La marea amarilla nunca falla y se estima una afluencia sobre los 25.000 incondicionales para recibir el domingo al Racing de Santander. El gran momento de forma Marc Cardona y Moleiro bien merece el pago de una localidad.

Junto a las cartulinas, testimonios de superación como el de Rosa Cabrera, admiradora de Eric Curbelo, y que superó un cáncer de mama. «No soy una campeona, simplemente un mujer valiente». Como broche de oro a la rave del aliento, una excursión masiva para Andorra y Granada para alentar a la UD. Se esperan 350 fieles.

Rosa Cabrera, que superó un cáncer de mama, se centró en Eric Curbelo: «Es un currante»

El Pimienta más humano

El estratega conversó con varios aficionados en relación a la sesión de trabajo. «Nos preguntó si nos había gustado, qué cómo lo habíamos visto. Es más cercano y próximo de lo que aparenta. Por televisión y en los partidos es algo soso, pero luego tiene su gracia», determinaba Juan Cardona.

En la zona del palco, el director deportivo Luis Helguera y su asesor Deivid no perdían detalle de la sesión. Analizaban cada golpeo con precisión matemática. Como si lo viesen por un microscopio. Reina la armonía y Viera en su carta a los Reyes Magos le mandó un recado a Kirian Koraje.

‘Queridos Reyes Magos, este año hemos sido buenos, al menos lo hemos intentado. Lo primero que quiero pedir, es volver a ver a Kirian en el césped y disfrutar de amarillo. Estos últimos meses ha sido un ejemplo para nosotros, no ha parado de luchar, pero sobre todo, de sonreír. No me puedo olvidar de mi compañero y amigo Vitolo, cada día trabaja duro para ser el que todos conocemos. Ayudénle con las lesiones, nosotros haremos el resto. Para los aficionados, les pido lo mejor del mundo’.