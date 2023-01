12-E, la mañana en la que García Pimienta se quitó la careta. El técnico de la UD Las Palmas, a dos días del pulso ante el Ibiza en Can Misses, reclama la llegada de un centrocampista y abre la puerta a Joel del Pino, que no debutado en este curso liguero. "Considero que llegarán pocos movimientos como ya avancé. Una de las posiciones a reforzar es el centro del campo, donde figuran dos jugadores por posición. Me gusta que alguno ocupe un puesto de ataque. Vendrá si aparece el jugador que buscamos con ese perfil; me gustaría reforzar el plantel con un centrocampista", aseveró el estratega de la UD. La salida de Joel del Pino va tomando cuerpo, tras manifestar el preparador que debe estirar su progresión: "Es cierto que solo participó en la Copa. Lo más justo justo sería que encontrara un equipo donde pueda disponer de minutos".