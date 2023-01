Mosqueado por no ganar. Dolido por entregar el liderato. El corazón roto del Mesías Jonathan Viera en una noche para el llanto. La película de un lujo inasumible. Crónica de un error de cálculo de García Pimienta.El rostro de Viera era un poema al final del partido ante el Racing de Santander (1-1). Abatido y consciente de la pérdida de dos puntos capitales para retener el cinturón de oro.

El ‘21’, el mejor activo de la categoría de plata, solo disputó 31 minutos (cabe sumar los ocho de descuento). Saltó a la hora del pulso por Alberto Moleiro, lo que también genera sospechas. El tinerfeño era el mejor del pulso ante los santanderinos. ¿Por qué no pueden jugar el Mesías y el Príncipe? ¿Son incompatibles Viera y Moleiro? Solo han coincidido de inicio en tres partidos ligueros ante Zaragoza (0-0), Ibiza (0-0), Ponfe (0-1) y Tenerife (3-1).

Tres de 22 jornadas. El técnico de la UD Pimienta ha repetido en sala de prensa hasta la saciedad que sí son complementarios. «Tenerlos a los dos es la mejor noticia para Las Palmas». Al golazo de Pejiño (24’) llegó una fase de dudas y bostezos. La UD sesteó y lo pagó caro con el penalti de Pombo (86’) en una acción de infantiles de Sergi Cardona. Un pecado capital. El ‘momento Viera’ se eternizó hasta el 61’. Regresó tras 43 días de ausencia -desde el derbi del aplastamiento ante el Tete (3-1)- por una lesión en el sóleo y su entrada estaba pactada con Pimienta.

Ante el CD Leganés, en la disputa de la quinta jornada (1-0), escenificó su primera suplencia y saltó en el 57’. También por Moleiro. El cuadro isleño se había adelantado con un tanto de Álvaro Lemos (14’) y supo mantener la renta hasta el final. Ante el CD Lugo (0-1) en el Anxo Carro saltó al verde en el 45’ y comenzó el espectáculo. En Siete Palmas y ante el Eibar (1-1), se quedó en el banco por una fiebre. Entró por Óscar Clemente en el minuto 61’. Ante Leganés (57’), Eibar (61’) y Racing (61’) se detecta un patrón común para dar entrada a Viera: sobre la hora de juego y siempre primer cambio. En el Anxo Carro, se adelantó al ecuador (45’). En tres ocasiones entró por Moleiro y ante el Eibar por el centrocampista Óscar Clemente.

El Al-Nassr de CR-7

Desde el entorno de Viera se incide que la aparición a la hora de juego ante el Racing forma parte de un pacto con Pimienta. En los últimos días, el nombre del talentoso jugador se ha vinculado al Al-Nasrr de Cristiano Ronaldo de la máxima categoría de la liga de Arabia Saudí para junio si no se logra el ascenso. El propio Moleiro admitía que no concebía una UD sin el ‘21’. «Pues no me la imagino; es un referente para todos». Desde la caseta, también se desvela que el capitán estaba listo para jugar todo el segundo acto. En forma y consciente de la importancia del triunfo, pedía paso la versión estelar. El rol de revulsivo no es propio de este mimbre de técnica refinada. Al final, se impuso la cautela y la aparición en el 61’ fue acatada por Viera. El técnico catalán lo explicó así: «Igual que Sandro, llevan mucho tiempo sin competir y queremos hacerlo de forma progresiva para que estén en forma. Han hecho buenos minutos; y la semana que viene algo más».

Todo indica que el ‘21’ será titular en el Estadio Palladium Can Misses. Verlo con Moleiro por cuarta ocasión de inicio en este edición liguera baila como atractivo. En relación a las suplencias de Viera, para encontrar cuatro de amarillo hay que volar a la temporada 2014-15 cuando llegó en diciembre y cedido por el Standard de Lieja. En esa campaña mágica del ascenso, fue sentado por Paco Herrera en siete ocasiones. Es el récord de Viera en Liga en su ciclo de amarillo (239 encuentros, nueve temporadas y cuatro periplos). Obsesionado con el ascenso de amarillo, el segundo de su carrera, la rabia por los dos puntos perdidos marca un punto de inflexión. El ciclo de la apisonadora y el Lamborghini ha dejado escapar catorce puntos en el Gran Canaria.

Con 19 unidades de local, figura en un paquete de equipos en la séptima posición -junto a Levante UD, Burgos CF, Andorra, CD Mirandés y CD Tenerife-.

En el horizonte, la visita al Ibiza el sábado (15.15, LaLiga SmartBank) para abrir la 23ª jornada en Can Misses. El pasado abril, en plena cruzada hacia el playoff, los amarillos arrancaron un punto con tanto de Viera (1-1). Luego, Mirandés (20 de enero) y Huesca (29) en el Gran Canaria para cerrar enero. Pimienta se declara fiel admirador del potencial del Maradona de La Feria. «Es un ejemplo para todos los futbolistas. Es un crack mundial, que puede estar ganando mucho dinero como ocurrió en China, pero ha querido venir aquí. Tiene un sentimiento de club (...) A la gente que dude de Viera, que vean lo que queda de curso», aseveró hace meses. El ‘21’ necesita la inyección de la adrenalina del triunfo. Es su droga. El Santo Grial del símbolo.