El fichaje de la UD Las Palmas en el mercado de invierno ya está en Gran Canaria. Es Wilfrid Kaptoum, centrocampista camerunés de 26 años que llega hasta final de temporada, momento en que el club valorará si ejerce su opción de hacerle un nuevo contrato por otras dos campañas. El lunes por la mañana pasará el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro y posteriormente se trasladará a Barranco Seco para su presentación. Finalmente, saltará al césped para ejercitarse por primera vez junto al resto de sus compañeros, con el deseo de estar en la convocatoria del viernes para la cita frente al Mirandés (20.00 horas), o en la de la semana siguiente en Burgos. Pero llega con una advertencia del entrenador.

El sábado pasado, a la conclusión del choque en el que los amarillos se impusieron a la UD Ibiza (1-2), Xavi García Pimienta quiso dejar claras varias cosas cuando este medio le preguntó por su valoración del fichaje que la entidad había anunciado un día antes. "El jugador que venga aquí tiene que entender que quizá no juegue porque el grupo está hecho y vamos muy bien". El mensaje, además de dirigido al jugador para que asuma que no tendrá fácil disfrutar de minutos, también iba dirigido al vestuario; un guiño a un grupo que por sí mismo acabó la primera vuelta como campeón de invierno y que supo sobreponerse a las bajas la mayoría de las veces.

De la misma forma, el técnico catalán quiso desmarcarse de la autoría del fichaje de Kaptoum. Una aclaración nada gratuita: "Cuando Luis Helguera me dijo el nombre, tenía muy claro que si estaba disponible... Hablé con él y tenía unas ganas locas de venir. Entraba dentro de las posibilidades y seguro que no ayudará en esta segunda vuelta", comentó el barcelonés para revelar que fue el director deportivo el que propuso el nombre y no él, a diferencia de lo que sucedió con Marc Cardona, cuyo nombre fue puesto encima de la mesa por el entrenador que le había dirigido en el Barcelona B. Este caso, según García Pimienta, fue diferente, por mucho que el camerunés haya pasado también por las categorías inferiores del club azulgrana.

Porque lo que quería García Pimienta, atendiendo a su relato, era reforzar la posición. "Es un chico que conozco perfectamente, que nos va a ayudar. Sí que es cierto que en la posición del centro del campo, no la de mediocentro, hemos ido un poco más justos y a la que caían jugadores teníamos problemas ahí. Necesitábamos reforzarla con un jugador que tenemos que acertar sí o sí tanto a nivel futbolístico como a nivel personal porque tenemos un grupo magnífico", aseguró en la sala de prensa de Can Misses. Una referencia más al grupo.

En realidad, Kaptoum ya conoce no sólo al entrenador, sino también a Luis Helguera, al resto del cuerpo técnico y también a la plantilla, porque ayer los aviones de la expedición amarilla, que venía desde Madrid, y el del jugador, que lo hacía desde Sevilla, aterrizaron aproximadamente a la misma hora, alrededor de las dos de la tarde. El africano fue recibido también por varios aficionados, algunos de los cuales se llevaron incluso un selfi con él. Muy poco antes, en la zona de recogida de maletas, Momo (ayudante del García Pimienta), Álvaro Valles y el capitán Jonathan Viera, entre otros, le saludaron.

"Me han dado la bienvenida, nos hemos saludado. Ha sido así, sobre la marcha, y ya nos veremos mañana. Estoy muy ilusionado por la oportunidad que me ha brindado Las Palmas y tengo ganas de empezar con el equipo. Les he visto muchos partidos, la verdad, porque juegan un fútbol muy bonito, y bueno, ahora formo parte del equipo e intentaré ayudar en lo que pueda". Fueron las primera palabras de Kaptoum a su llegada a la Isla. Hoy también hablará delante de un micrófono. En breve, lo hará sobre el césped.