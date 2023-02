No fue titular porque Xavi García Pimienta no acostumbra a poner de inicio a alguien que vuelve después de una lesión, pero estaba claro que Nuke Mfulu iba a reaparecer en Butarque en el choque ante el Leganés después de casi dos meses fuera. Seguramente lo hizo antes de tiempo, porque Enzo Loiodice vio una tarjeta amarilla en la primera parte y el entrenador prefirió evitar cualquier riesgo de expulsión con la inclusión del franco-congoleño. En cualquier caso, jugó, y eso significa que la UD recupera para el último tercio de la temporada a su mediocentro titular.

Así le considera el técnico barcelonés, que le ha puesto siempre que ha estado disponible. El jugador tardó más de la cuenta en recuperarse de un rotura muscular que se produjo a principios de año. Aunque entró en la convocatoria para la cita de Burgos hace dos semanas, no participó, y días después no estuvo en la lista para el choque frente al Lugo. Las resonancias magnéticas a las que fue sometido no revelaban una recaída, sin embargo, aseguraba tener molestias. Hasta que por fina las dejó atrás y volvió.

Mfulu completó una buena actuación en la segunda parte y, sobre todo, dio la sensación de haber dejado atrás la lesión. Incluso, se le vio fino físicamente. No sólo guardó el sitio en el centro del campo para mantener el equilibrio y evitar posibles contraataques del rival, hundido en su área desde que se quedó con uno menos en el minuto 16, sino que también se dejó ver por arriba, mucho más de lo habitual. De laguna manera, demostró que está bien, recuperado.

Uno por otro

Por eso, y por la preferencia del entrenador, está llamado a recuperar las titularidad el domingo que viene (17.30 horas) en el choque frente a la SD Ponferradina en el Estadio de Gran Canaria. García Pimienta ha demostrado a lo largo de todo el curso que tiene una serie de jugadores intocables y Mfulu es uno de ellos. Y ahora que ha cumplido con el protocolo de regreso de una lesión, apunta a no perder la titularidad salvo sanción o un nuevo percance a nivel físico.

El regreso del mediocentro titular coincide con el mejor momento de la carrera de Fabio

Sucede la reaparición de Nuke justo en el mejor momento de Fabio González en toda su carrera. El de Ingenio, que no pudo estar en Leganés por acumulación de amonestaciones, fue el sustituto del franco-congoleño mientras este no estuvo y cumplió con creces. A medida que acumulaba partidos –hasta seis– y minutos –todos los posibles porque nunca fue sustituido– mostraba un nivel mayor, sin embargo, la tarjeta amarilla que vio ante el Lugo en el Gran Canaria frenó en seco su progresión.

El domingo, ante la Ponferradina, la UD recupera su tridente en la media: Nuke, Loiodice y Viera

Ahora que todos vuelven a estar a disposición del entrenador, salvo Vitolo, al que nadie espera, y Kirian, que prosigue con su puesta a punto después de casi dos meses de entrenamientos tras superar un linfoma de Hodgkin, lo previsto por el técnico es poner contra la Ponfe a sus centrocampistas titulares: Mfulu como mediocentro y Loiodice y Jonathan Viera como interiores.

Cabe recordar que Fabio ha jugado en la posición de ocho en varios choques a lo largo de la campaña, pero lleva tiempo sin hacerlo. Sobre todo fue en los partidos iniciales, en momentos de los partidos en los que la UD iba con ventaja en el marcador. Tal circunstancia abriría las puertas al canterano para una mayor participación, aunque en los últimos tiempos sólo ha contado como mediocentro.

La vuelta de Mfulu no fue la única el fin de semana pasado, ya que también volvió a participar Sandro, fuera desde el segundo partido del año, en Ibiza. Tras superar una nueva lesión muscular, el grancanario jugó la última media hora, en el extremo izquierdo, y se mostró muy activo, aunque no gozó de ocasiones para marcar. Aún así, dinamizó el ataque y competirá en igualdad de condiciones con Marc, Loren y Andone por un puesto el domingo.