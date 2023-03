García Pimienta admite un fallo de la UD Las Palmas

Con la misma velocidad con la que entró y salió de la sala de prensa de Barranco Seco Xavi García Pimienta confirmó que Jonathan Viera, ausente en los dos últimos partidos convaleciente de una gripe eterna, está para ser titular. "Sí". No hizo falta más. También confirmó las bajas de Sandro, Marc Cardona y Vitolo, el regreso de Kirian tras padecer un proceso febril la semana pasada y que "el equipo llega en buenas condiciones" a la cita de mañana (20.00 horas) frente al Málaga CF, tercero por la cola y a 10 puntos de la salvación. Como es habitual, elogió al rival; da igual quien sea, siempre es una amenaza. Y reconoció que su equipo debe aprender a ganar cuando juega contra equipos con un futbolista menos. En Leganés y en Andorra, las dos últimas salidas, no fue capaz.

"En ningún caso es un tema de relajación o de que el equipo no quiera o de que se ponga nervioso, porque hay que poner en valor lo que hacen los equipos rivales"

"Que tenemos que mejorar, por supuesto; que tendríamos que haber generado muchas más ocasiones de gol, por supuesto; que tendríamos que haber sido mucho más efectivos en la pocas ocasiones pero claras que tuvimos, por supuesto; que tenemos que darle una vuelta para que el contrario lo pase muy mal sobre todo cuando es durante tanto tiempo, pues por supuesto que sí, pero en ningún caso es un tema de relajación o de que el equipo no quiera o de que se ponga nervioso, porque hay que poner en valor lo que hacen los equipos rivales. No es que nos estemos quejando de que jugar contra 10 sea peor, al contrario, pero está claro que el plan de partido cambia", argumentó el técnico.

"No voy a decir que es una oportunidad perdida porque el equipo lo intenta y en ningún caso rehúye de ir hacia la portería contraria, pero sí que es cierto que cuando te quedas con 10 jugadores tu plan de partido cambia un poco. La muestra clara de que es muy difícil ganar contra 10 es nosotros mismos. En Villarreal en el minuto 15 expulsan a Nuke con empate a cero y somos capaces de ganar el partido. Imagina lo difícil que es jugar contra un equipo que tiene argumentos para ir hacia adelante pero que también tiene la mentalidad de defender porque tiene un jugador menos", recordó, por otro lado, el barcelonés.

Sin presión

García Pimienta, cuestionado por si tiene en cuenta a estas alturas del curso, cuando quedan 12 jornadas para el final, que la UD deberá enfrentarse a sus rivales por el ascenso directo en los últimos siete partidos, respondió con la misma sobriedad que antes: "No" "Nos ha ido muy bien pensando en la inmediatez, en el partido a partido porque es lo que podemos controlar. Como nunca sabes lo que puede pasar, vamos a centrarnos en nosotros", comentó en ese sentido.

"Me acuerdo cuando fuimos ahí en la segunda jornada que era uno de los candidatos claros a luchar por el ascenso. Es lo que tiene el fútbol"

El catalán , además, reveló que no tiene pensado hacer un marcaje especial a Rubén Castro, y no espera que el Málaga de Sergio Pellicer salga en plan kamikaze en busca de la victoria en el Gran Canaria. "Me acuerdo cuando fuimos ahí en la segunda jornada que era uno de los candidatos claros a luchar por el ascenso. Es lo que tiene el fútbol: equipos de la entidad del Málaga empiezan a encadenar derrotas sin saber muy bien por qué. En ningún caso eso hace que sea un partido fácil, sino todo lo contrario. Hicieron un esfuerzo importante en el mercado de invierno para salir de esa situación y ahora están en una situación complicada, lo que les hace mucho más peligrosos sobre todo el perfil de sus jugadores, experimentados y de calidad. Si pensamos en la clasificación nos vamos a equivocar", aseguró.

Por último, se refirió a la situación con la que Jonathan Viera entra la partido: si ve una tarjeta amarilla, se pierde el derbi. "La grandeza de Jonathan Viera es que tiene 33 años, lleva no sé cuántos partidos a sus espaldas y la temporada pasada se tiró no sé cuántos partidos con cuatro amarillas. Si alguien puede controlar estas situaciones es Jonathan Viera, así que me preocupa cero", comentó.