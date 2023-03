No tiene cabida el fallo. A estas alturas del curso, cuando sólo quedan 12 jornadas para la conclusión del campeonato, con el derbi del Heliodoro a la vuelta de la esquina y con los duelos ante los cuatro rivales por el ascenso directo en el horizonte, la UD Las Palmas no puede permitirse el lujo de no ganar (20.00 horas, Movistar Vamos/LaLiga SmartBank TV) en el Gran Canaria al Málaga CF, antepenúltimo de la tabla, a 10 puntos de la salvación y que no gana fuera desde agosto. Llega con necesidad, pero también la tiene el cuadro amarillo de hacer algo mejor el empate de la semana pasada en Andorra ante un equipo con 10 durante todo el choque. Y, además, está Jonathan Viera.

Tras dejar por fin atrás la gripe eterna que le impidió participar en los dos últimos compromisos el capitán se suma a la causa con la amenaza de perderse el choque del sábado que viene frente al Tenerife si ve una tarjeta amarilla. A buen seguro se cuidará de no verla, porque aunque no lo reconozca públicamente –ni lo reconocerá cuando comparezca la semana que viene–, algo tiene dentro que quiere sacarse en el Rodríguez López tras su veo mucha fiesta aquí y la mofa tras la eliminación en el último playoff. Viera aparece nuevamente en la escena amarilla y habrá de dar un paso al frente. Desde el derbi de noviembre no ha sido él. Una lesión le impidió acabar el año y con el comienzo del nuevo no ha terminado de explotar. Se le espera en el tramo decisivo. Por primera vez en la segunda vuelta García Pimienta dispone de su centro del campo ideal con Mfulu, Loiodice y el ‘21’, cuya asociación con Moleiro y Pejiño en los extremos habrá de ser clave para desarbolar al rival. En la punta del ataque, con Sandro y Marc Cardona lesionados, Andone aparece como candidato firme a ocupar esa plaza tras sus buenos minutos en el Principado, aunque el técnico ha demostrado ya su predilección por Loren. Por ahí pasa la duda principal en el equipo titular. Kirian, preparado Por lo demás, Coco vuelve al centro de la defensa tras cumplir un partido de sanción y estará acompañado por Curbelo y por Álex Suárez y Sergi Cardona en los laterales. La noche en la que no hay nada previsto que no sea una victoria de la UD también podría dejar el regreso de Kirian Rodríguez, quien ya está en condiciones de jugar al menos un rato después de dos meses y medio de preparación. Su presencia o no ya sólo depende de la decisión de Xavi García Pimienta. Sin Sandro ni Marc Cardona por lesión, Andone y Loren se disputan el puesto de delantero centro Enfrente, el Málaga de Sergio Pellicer, el tercer entrenador de la temporada tras Pablo Guede y el examarillo Pepe Mel, llega a Siete Palmas con el agua al cuello, a más de tres victorias de la salvación y con la necesidad imperiosa de puntuar para no caer aún más en el hoyo. El técnico recupera a Febas y Chavarría, pero pierde a Álex Gallar, Luis Muñoz y Genaro con respecto al último encuentro. Te puede interesar: UD Las Palmas García Pimienta admite un fallo de la UD Las Palmas Rubén Castro La gran amenaza volverá a ser Rubén Castro, que si bien ya no es titular indiscutible, suma siete tantos –los mismos que el pichichi de la UD, Marc Cardona– y lleva el gol en la sangre: con 285, es el máximo realizador nacional en la historia del fútbol profesional español –sólo le superan Messi y Cristiano Ronaldo–. En cualquier caso, se le espera de inicio. Como a Viera, con el que nunca coincidió. Su presencia evita cualquier excusa.