El Heliodoro, trampolín a Primera

Un derbi para el despegue hacia la eternidad.Viera Airlines y los fantasmas del Heliodoro. La UD, un triunfo en las últimas cuatro jornadas, encara la recta final del curso liguero –once jornadas, 33 puntos– con el capítulo 69 de la procesión del morbo. El latifundio del ogro del Teide vale de campamento base en esta cruzada de la legión de Pimienta a la tierra prometida. Desde las 17.30 horas (televisado por #Vamos), un CD Tenerife carente de autoestima trata de torpedear la travesía inmaculada de los amarillos de catorce jornadas consecutivas en zona de ascenso directo y 97 días invicto –el último desliz en el campeonato doméstico aconteció el 11 de diciembre en el Gran Canaria ante el Albacete (1-2)–. Con Loren Morón como novedad en el frente ofensivo, es un asalto al liderato. Toca hacer bueno el tropiezo del Levante en La Rosaleda y estirar la dictadura del mejor visitante (26 unidades lejos de Gran Canaria, las mismas que el ‘Tete’ contabiliza en su feudo).

Es el clásico canario de los veinte puntos de diferencia. Dos escudos en las antípodas, en el verde y en los despachos. Los 58 motivos de la UD contra los 38 de los chicharreros. Un escenario sin precedentes en los 68 pulsos anteriores de máxima rivalidad. Veremos si Pimienta sabe gestionar tremenda renta. Con ocho canarios en la convocatoria, la sinfonía del barcelonés también se lleva el premio Óscar en esta competición del plátano. Cinco son titulares, indiscutibles en el credo pimentista, como son Álex Suárez, Eric Curbelo, Saúl Coco, Jonathan Viera y el tinerfeño Alberto Moleiro, en una contienda de extremos.

Pejiño, que llega exultante, es otra de las armas secretas de Pimienta para tomar el feudo tinerfeño

La posesión y el control tratarán de esquivar la tiranía de la agresividad de Enric Gallego (78 faltas como el más duro de Segunda) y Aitor Sanz (doce amarillas con otro récord). Ramis aprovechó su comparecencia ante los medios para escenificar su arenga. Tocar la fibra sensible. Tras la marcha del director deportivo Juan Carlos Cordero, reina la improvisación.

Han volado los argumentos deportivos que catapultaron al ‘Tete’ a la zona de los elegidos. El estratega tarraconense se ve fuera, pero busca un triunfo ante la UD de los récords para salvar el expediente. «El que se pone la camiseta del Tenerife, no puede tener desilusión». Con dos tantos de pena máxima en las últimas seis jornadas, ante Mirandés (1-0) y Albacete (1-0), es la historia de una descomposición. El once chicharrero pasó por encima de la UD en el playoff del ‘veo mucha fiesta aquí’ y resultó inapelable. No hay nada que objetar. La eliminación ante el Girona en la gran final es una herida abierta que sigue sin cicatrizar. Petrificados ante Juanpe Ramírez (19 de junio). Con Gallego y Romero como dupla ofensiva, encañonan a Álvaro Valles. El meta de La Rinconada ha recibido once tantos en 23 partidos. Por su parte, Soriano ha sido batido en 30 ocasiones en sus 31 encuentros.

La dureza como arma

Elady y Waldo serán los puñales de Ramis. En este pulso de contrastes, hay tres bajas en el cuadro tinerfeño como Sam Shashoua, Mo Dauda y Riza Durmisi. León, goleador en la ida de las semifinales de la promoción, y Sipcic parten con la misiva de maniatar a Loren, que será pitado por su rechazo a los tinerfeños. La famosa pancarta del ‘Loren, te esperamos’ vuelve a sobrevolar el recinto chicharrero. El folclore de la pasión. De la irrupción de Dávila (2014) en los últimos minutos a la pitada a Sergio Lobera por su desconsideración al juego primitivo del Tete.

Los de Ramis siempre juegan al límite del reglamento (39 faltas en el playoff y 45 en las dos contiendas ligueras de la 21-22). El arte de Viera y Moleiro para besar el Teide. Camino de Primera y devorando todos los récords, hay veinte motivos para lucir la supremacía.