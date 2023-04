Moleiro, entre el mal de los palos y el olvido de Pimienta

Apunta a volver a la titularidad el próximo sábado (15.15 horas) en la visita de la UD Las Palmas al Granada CF en Los Cármenes, porque si no sería un cante. Ya lo fue su presencia en el banquillo el domingo pasado después de haber ofrecido una gran actuación en la segunda parte del choque frente al Albacete en el Carlos Belmonte, donde el cuadro amarillo remontó gracias, en parte, al ritmo que imprimió por la zona central del ataque desde que entró. Aquel día la suplencia de Alberto Moleiro fue un pequeño toque de atención que el jugador entendió a la perfección; la de anteayer, una temeridad.

García Pimienta, además, le introdujo en el campo después de Kaptoum, que actuó como interior hasta que a los poco minutos el Oviedo marcó y entonces, ya con 0-1 en el marcador, bajó a la posición del mediocentro con la entrada del tinerfeño por Mfulu. En la mente del entrenador estaba la idea de que pudiera servir otra vez como revulsivo si las cosas iban mal, como así fue, pero prescindir de talento en los momentos decisivos de la temporada es un imprudencia que puede pagarse caro, como el domingo.

Moleiro sólo tuvo la posibilidad de jugar poco más de un cuarto de hora. Al menos, el técnico le dejó hacerlo donde más le gusta y donde más determinante es, en el centro, con Jonathan Viera o sin él –en el caso del último encuentro, con él–. En poco tiempo, dejó su sello.

Sobre todo con un disparo fuerte desde fuera del área que s estrelló en el larguero del portero Braat, que poco antes había visto como el travesaño de su portería evitaba otro tanto de Sergi Cardona. Para el lateral catalán fue algo nuevo; para el centrocampista tinerfeño, algo habitual.

Porque Moleiro se ha estampado ya hasta cinco veces con los postes en el presente campeonato –al igual que Jonathan Viera–. Una cuestión de mala suerte. Seguramente esa sea una de las razones por las que no ha visto portería en ninguno de los 34 partidos que ha disputado hasta el momento –sólo se perdió el encuentro de la primera vuelta frente al Granada por estar concentrado con la selección española sub 21, entonces dirigida por el seleccionador actual, Luis de la Fuente–, como también lo atestiguó la anulación del tanto que marcó al Sporting de Gijón por un fuera de juego muy previo de Pejiño.

A cambio de no haber marcado, Moleiro ha repartido ocho asistencias de gol, el que más de toda la plantilla, la última, a Enzo Loiodice en la goleada al Lugo (3-0) en el Gran Canaria. Fue el 11 de febrero. Desde entonces, el rendimiento del jugador no ha sido tan brillante como acostumbraba hasta que reaccionó en Albacete, sin embargo, no le sirvió para recuperar la titularidad. En Los Cármenes, apunta a hacerlo.