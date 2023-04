La UD Las Palmas va a tratar con los medios de que dispone de que Jonathan Viera pueda jugar el próximo sábado (17.30 horas) frente al Levante UD en el Estadio de Gran Canaria, toda una final para el cuadro amarillo si quiere ascender por la vía directa. En principio, el capitán amarillo, apagado en los últimos meses y muy lejos de su mejor nivel, causará baja por acumulación de amonestaciones, toda vez que vio la quinta tarjeta amarilla en los que va de temporada el fin de semana pasado en el Nuevo Los Cármenes, donde el Granada se impuso con justicia (2-1), sin embargo, el club intentará que el jugador pueda estar en una cita tan trascendental.

El argumento principal del recurso que presentará la entidad ante el Comité de Competición será la accidentalidad que motivó la amonestación del de La Feria, que cuando el partido estaba en el descuento y llegaba a su fin, se resbaló y el infortunio le hizo cometer una falta que el catalán García Verdura sancionó con tarjeta amarilla. En un primer momento dio la sensación de que no la sacaría, pero segundos después se llevó la mano al bolsillo y la levantó para enfado del ‘21’, visiblemente enojado porque en ese mismo instante cayó en la cuenta de que no podría jugar ante el cuadro granota.

Pocas posibilidades

En la UD, sin embargo, no son optimistas con que el recurso prospere, por lo que contemplan en un alto porcentaje que Jonathan Viera esté ausente de la convocatoria el próximo sábado. Los servicios jurídicos entienden que los precedentes en casos parecidos no ayudan. De alguna manera, el Comité de Competición entiende que prevalece siempre el criterio del árbitro, que tras el partido escribió en el acta que la amonestación el isleño había sido por «derribar a un contrario de manera temeraria en la disputa del balón».

Pero como lo que originó tal descripción fue un resbalón, algo, por tanto, involuntario, la UD usará esa vía como eximente. Viera llegó al vestuario cabreado, tal y como reveló Xavi García Pimienta en su comparecencia ante la prensa, por tener que perderse un partido tan importante. Acaba de completar una actuación muy lejos de su mejor nivel sobre el césped de Los Cármenes, donde dejó otra actuación sin trascendencia.

Irreconocible

Algo sucede al capitán, el mejor pagado de la plantilla, algo que, al menos en la primera vuelta del curso, era acorde al mejor jugador de la categoría, sin embargo, no es él. No se trata de un a cuestión de actitud ni de compromiso, toda vez que no para de pedir el balón, de bajar a recibirlo, de subirlo si hace falta y ni de estar visible durante la mayor parte del tiempo. Es, simplemente, una cuestión de chispa, quizá física, pero también de falta de precisión, de fallos en los pases, de pérdidas que antes no tenía.

Por si fuera poco, el capitán tampoco aporta los goles que sí metió la temporada pasada. En la presente suma seis, tres de ellos de penalti, por lo que en jugada sólo registra los tantos ante el Mirandés (3-3), el Cartagena (1-0) y el Ibiza (1-2), donde marcó su único tanto en toda la segunda vuelta. Era la segunda jornada.

La última actuación del capitán al máximo nivel fue en el derbi de hace ya casi cinco meses

La última gran actuación de Jonathan Viera, una de las brillantes, se remonta al derbi frente al CD Tenerife en el Estadio de Gran Canaria el 26 de noviembre de 2022, hace ya casi cinco meses. Aquel día el de la Feria se salió. No sólo motivó a sus compañeros sobremanera durante el calentamiento y en el vestuario, sino que sobre el césped brilló en la goleada de la UD, que afrontó el partido con sangre en los ojos, precisamente la que le ha faltado en líneas generales en los dos últimos meses. Ni marcó ni asistió, pero fuer Viera.

Sin embargo, una lesión en el sóleo le impidió participar durante todo el mes de diciembre y cuando regresó, ya en enero, no ha alcanzado el estado de forma que tenía, entre otras cosas porque un nuevo percance, esta vez en forma de la mayor gripe del mundo, le hizo perderse las citas ante la Ponferradina y el Andorra.

Desde entonces el ‘21’ ha jugado los 90 minutos de los últimos seis encuentros y ha evidenciado estar en un nivel mucho más bajo del que acostumbra tener, por mucho que viera portería frente al Málaga y el Sporting –las dos veces de penalti– y asistiera a Álvaro Jiménez en el bochornoso 4-1 del Heliodoro.

Te puede interesar: UD Las Palmas Retrato del desencanto de la UD: una afición de Primera, un técnico perdido y una victoria en siete partidos

Todos en el club aún confían en que el mejor Jony sea determinante, como el curso pasado

Todos confían en que, si no puede actuar frente al Levante, el mejor Jonathan Viera acuda al rescate de un equipo en caída libre en las últimas cinco jornadas. Puede pasar que, sin él, la UD juegue bien y gane al conjunto granota, pero con su presencia, aunque sea a un 75%, es mejor. El curso pasado lo acabó con un tanto en cada uno de los seis últimos partidos. Así pues, es capaz.