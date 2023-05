¿Qué más quieres, UD? Una jornada más el cuadro amarillo vuelve a tener todo de cara, otra vez. Sólo ha ganado un partido de los últimos nueve, pero la Segunda División está tan loca que si gana (20.00 horas, LaLiga SmartBank TV, Movistar Vamos) a la SD Eibar en Ipurua volverá a la Isla como líder a falta de tres jornadas. Con el empate del viernes entre el Alavés y el Granada ya dependía de sí misma, pero con la victoria del Tenerife sobre el Levante encima se le puso a tiro la primera plaza, porque a igualdad de puntos con el cuadro armero, tendría una mejor diferencia de goles –en el Gran Canaria empataron a uno–. Es por tanto, el momento de una UD verdadera.

Para el presidente Ramírez en los últimos tiempos ha sido «mentirosa». La explicación, que en los entrenamientos el equipo demuestra un gran nivel que luego no ejecuta en los partidos. Resulta imposible dar por válida tal afirmación, como también las que Xavi García Pimienta hace continuamente en la misma línea, porque el club considera que es mejor que nadie pueda ver los entrenamientos. Lo que sí quedó verificado es que Las Palmas mejoró en Zaragoza, y eso, aunque no ganó, vale para afrontar la cita trascendental en la casa del primero de otra manera.

Por fin Jonathan Viera se pareció a Jonathan Viera y el cuadro amarillo voló a su alrededor en la primera parte de La Romareda, donde, por otra parte, la UD volvió a pecar con un error defensivo grave –resbalón de Lemos en el tanto de Bebé– una falta de gol alarmante que le privó de llevarse el triunfo. Toca también, por tanto, acabar con todo eso.

Más cambios

Para ello el técnico catalán deberá modificar una vez más su once inicial tal y como ha sucedido en los últimos meses. Las bajas son cinco: Curbelo, Sidnei, Fabio Mfulu y Vitolo, lo que implica que la mayor transformación que presentará el equipo estará en el mediocentro. Loiodice es el favorito a actuar ahí, y eso significa que junto al capitán en la posición interior deberá actuar Óscar Clemente o Kaptoum. La otra opción es que Kirian, que debutó este curso la semana pasada, sume los minutos que seguro va a jugar desde el pitido inicial y no tras salir desde el banquillo.

Sergi Cardona vuelve al lateral y Álvaro Jiménez y Andone a la lista; Stoichkov, la baja clave en el rival

Hay otras dos dudas: quién será el acompañante de Coco, Álex Suárez o Enrique Clemente, y si Moleiro o Pejiño dejará su lugar a uno de los delanteros, bien Marc Cardona o bien Loren, algo que, por otra parte, nadie entendería. Si García Pimienta se atiene a lo que funcionó y no castiga a Lemos por su error, el gallego repetiría en el lateral derecho y Suárez en el centro de la defensa, pero últimamente ha castigado, por lo que todo es posible. Lo que es seguro es que Sergi Cardona vuelve tras cumplir sanción, en su caso al once inicial; en los de Álvaro Jiménez y Florin Andone, a la convocatoria. Curbelo, finalmente, no llegó a tiempo.

Enfrente, Gaizka Garitano tiene la baja más importante de todas, la de su pichichi, Stoichkov (11 goles), que está sancionado. Pero tiene jugadores de la talla de Bautista, Rahmani o Corpas que huelen la debilidad. Seis partidos sin ganar no han impedido al Eibar bajarse del liderato, por lo que para el cuadro armero, que no parará de lanzar centros, también es una oportunidad de oro para escaparse. ¿Qué más quieren?