Pimienta y la oferta de renovación de Ramírez: "Cuando acabe la temporada, hablaré con mis agentes"

La renovación puede esperar. Xavi García Pimienta no recoge el guante del presidente. El preparador de la UD solo piensa en la SD Eibar y en la final del siglo del lunes y desde las 20.00 horas en Ipurúa (#Vamos). El empate del Alavés y Granada, y pendientes del Tenerife-Levante de esta tarde, para el barcelonés llega "un partidazo". "Queremos dar un golpe sobre la mesa". Pero sobre su propuesta de ampliación contractual, tanto en Segunda como en Primera, no hay respuesta inmediata.

"Ya lo dije, no me quitará ni un minuto [pensar en la renovación]. El club tiene que hacer su trabajo y mis agentes también tienen que hacer el suyo. Que se pongan de acuerdo, ojalá siga aquí mucho tiempo. Eso sería una gratísima noticia para ambas partes", valoró en primera instancia. Se le repreguntó por su situación contractual sobre si era un asunto monetario o de la categoría en la que estuviese el cuadro amarillo. "No es importante [el dinero]...Es un tema que no me descentra, cuando acabe la temporada, hablaré con mis agentes. En función de todas las situaciones, tomaremos una decisión. Si pienso en mí [en su futuro], me descentro de Eibar, Villarreal B, Cartagena...Me encantaría seguir aquí, el guiño del club hace tiempo que existe. Me siento muy valorado".

Con una victoria en nueve jornadas, el viaje a Eibar es una travesía hacia la esperanza. Fabio, Nuke y Sidnei están descartados. Vuelve Florin Andone y hay una esperanza con Eric Curbelo. Se le preguntó por Viera, que con siete goles sigue tirando de la UD en tiempos que no hay rastro de los nueves. "Viera es el mejor, y en estos cuatro partidos va a demostrar quién es. Lo que pasa es que siempre queremos que esté a un nivel de diez. Pero reitero que Viera es el mejor y ahora veremos de lo que es capaz".

Falta de pegada de los especialistas

En relación a la falta de acierto de los nueves -Sandro Ramírez, Marc Cardona, Loren y Florin Andone-, resalta su espíritu. "Me preocupa por ellos, no por el hecho de que no marquen goles. Hacen más cosas y bien: trabajan al espacio, se sacrifican...". Desvela que se hace un trabajo específico. "Hacemos muchas tareas individualizadas a nivel de finalización. Veo que ellos quieren, si no se ofuscan y entienden que el gol da igual quién lo anote, ya sea Sandro o Enzo, pues perfecto. Aprecio la actitud y las ganas, hay que entender que no importa quién marque. Como tienen calidad, en el momento que funcione todo, harán ese pequeño click. Queda poco, cuatro partidos, con la calidad y personalidad que atesoran, puedo estar tranquilo".

Confía en que el Tenerife se imponga esta tarde al Levante. A pesar de que las peñas del Tete valoraron ayer que si se pierde, sería "la derrota más dulce". "Tengo cero dudas del Tenerife. El otro día el Zaragoza contra la UD salió como han de hacerlo los profesionales delante de su afición, para ganar un partido. Luego pasará lo que tenga que pasar".

Fe en Curbelo

Vuelve Florin Andone, con una recuperación milagrosa. "Es un ejemplo, porque era una lesión fea con una fractura en el dedo del pie. Pudo haberlo apartado toda la temporada". Además, confía en contar con el zaguero satauteño Curbelo. "Voy a pelear para que esté en la citación. No está al ciento por ciento, pero podría ayudar al equipo". Confirma la baja de Sidnei y emplaza la vuelta de Fabio al partido contra el Villarrael B. Sobre Vitolo, otro contratiempo: "Es duda por un golpe en la rodilla".

Duelo de 'Champions' de plata

"Un partidazo por todo lo alto". Pimienta tira de epítetos galácticos para valorar la visita al líder. "El año pasado, por un solo gol frente al Alcorcón no sube de categoría. Y eso demuestra su potencial. Ahora mismo es el líder de la categoría, que juega en su casa y va a querer ganar (...) Tenemos que dar un golpe encima de la mesa. El equipo se lo merece, los jugadores están convencidos para luego depender de nosotros mismos en las últimas tres jornada para seguir en ascenso directo".