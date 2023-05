Una familia con ocho ascensos

Libro de familia amarillo. Ocho ascensos con la ‘A’ de Alemán. Y la de ‘A’ de abonado. Cuentakilómetros de gloria y penurias desde que se elevó la mística del Estadio Insular. «¡Ni Barça, ni Madrid, mi equipo es de aquí!». El corazón del partenón de Siete Palmas que mentó Viera. El ‘21’ desveló que jamás había visto una afición tan entregada como la actual. La locura por la galaxia de Pimienta. Un trozo de esa marea amarilla la integran Alexis Alemán, su mujer Natalia Santana y sus hijos Alexis Alemán y Nauzet Alemán –le pusieron el hombre del francotirador de Las Mesa en homenaje al mítico ‘7’ de la UD, que firmó el tanto de Anoeta y participó en dos ascensos–.

Alexis es abonado a la grada Sur y trabaja de empleado en el sector de la seguridad en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Lleva tatuado el escudo de la UD en el hombro derecho y lleva la cara pintada, de azul y amarillo, a lo Braveheart en los desplazamientos. Ha estado presente en los tres últimos ascensos como aficionado: el primero en el Estadio Insular (21 de mayo de 2000) en la goleada (4-1) con Sergio Kresic ante el Elche. El segundo, en la victoria ante el Linares en el Gran Canaria con el tanto de Marcos Márquez (1-0) para abandonar el infierno de la Segunda B –24 de junio de 2006–. Y el tercero, el 21-J de 2015 con el (2-0) ante el Zaragoza en el Gran Canaria. Los tantos de Roque Mesa y Sergio Araujo que le hicieron perder el norte. Por su parte, su mujer Natalia Santana, que trabaja en un tienda de deportes, tiene dos. El del Matador (2006) y el de Paco Herrera (2015). En el primero, acudió embaraza de su hijo Alexis. El vástago eleva su cuenta particular con el del 21 de junio. A los tres del padre de familia, los dos Natalia y los otros dos de Alexis, cabe sumar el de Nauzet –acudió a Siete Palmas con un año de vida para festejar el carnaval de Sergio Araujo–.

Una familia de sentimiento amarillo para explicar con sus genes este estallido infinito de devoción. «La afición siempre ha estado, no se ha ido nunca. Pero considero fundamental la apuesta por la cantera de Miguel Ángel Ramírez. Son nuestras señas de identidad, besar nuestras orígenes. El juego plástico y del toque. Si yo fuese aficionado del Tenerife, me estaría mordiendo las uñas. Cantera, filosofía juego y arraigo», valora Alexis Alemán padre, apasionado del rigor de Eric Curbelo.

Natalia cuestiona que los niños pasen por caja en estos tiempos de crisis. Un palo al club. «Falta algo de tacto». Su héroe es Marcos Márquez. Lo será siempre. «Sigue enamorada del Matador», apunta Alexis. Para Natalia, que el histórico delantero sevillano no trabaje para el club es un pecado mortal.

La inversión en la cantera desde 2006 es otro de los factores que confirman la enorme productividad de talento. Así como la presencia de líderes. Natalia resalta la humildad de Aythami Artiles, ayudante del delegado Rubén Fontes y excapitán de la UD. «Fue hace dos semanas a mi tienda de Base Sport y se llevó dos bolsas de productos amarillos. Le tocó un parasol para el coche en un sorteo y se quedó todo privado. Eso dice mucho de su humildad».

Destinar un millón al año a la cantera, la creación de la Casa Amarilla y la explosión de talentos como Johan Guedes. Razones para creer en lo imposible. «Ya no hay un segundo equipo, ahora los niños son solo de Las Palmas». Nauzet admira a Moleiro. «Logrará el tanto del ascenso», valora el niño, que cursa en el CEIP Atlántida.

Para su padre, el arte está por encima de los goleadores. «El balón vuela de Sandro a Kirian, luego Viera. El juego canario, toque y toque». Natalia pide «más contundencia». Alexis la corrige: «Los goles vienen solos, muchacha». Las dudas sobre el libreto de Pimienta y el joven Alexis que se prepara para su tercer ascenso. Planteamientos tácticos en una pizarra imaginaria, adrenalina y la chilena de Patalavaca. «Aythami se merece el balón de oro canario».

La reventa y un ‘finde’ en el Sur

La final del siglo del 27-M ante el Deportivo Alavés no trunca los planes de puente de la familia Alemán. «Teníamos un todo incluido en el Sur para este fin de semana. Nos preparemos como merece, haremos kilómetros y todos para el Gran Canaria», valora Alexis. En relación a la reventa, sus cuatro entradas en la grada Sur tiene dueño. No existe tentación alguna. En las redes sociales ya circulan peticiones para hacerse con alguna localidad desde los 200 euros en Curva o Sur. Se desplazarán al recinto de Siete Palmas unos 600 fieles del Deportivo Alavés. Con todo el papel vendido, la fiesta está servida. Paso de la guagua por Fondos de Segura y el gran bacanal. La noche de Viera o la noche de Moleiro. «Me encantaría que marcase Kirian Rodríguez, es el mejor homenaje», valora Natalia. Las quinielas de los Alemán. | P. C.