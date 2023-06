-Desde el anuncio, hace una semana, que Joel Domínguez formará parte de la relación de canteranos que harán la pretemporada, su defendido ha sido diana de cientos comentarios en las redes sociales. La mayoría de rechazo. Hay insultos, amenazas de muerte y difamaciones desde diferentes medios de comunicación. 'Joel le ha propionado una paliza' a su expareja. ¿Qué visión tiene de la situación actual con el jugador de la UD Las Palmas?

-Desde el anuncio del presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez, que cuentan con Joel Domínguez, pues empieza en redes y en medios de comunicación un ataque sistemático y sin fundamento. Carente de argumentos y faltando a la verdad. He leído que dio una paliza, pues bien. Si hubiese sido así, ahora estaría preso. Que si es un maltratador, que si no mereces jugar en la UD...Eso no es verdad.

-Pero está condenado por un delito de violencia de género.

-Sí, está condenado por una sentencia del 7 de marzo por el Juzgado de Violencia 1 en el que en el escrito, en los hechos probados, no se habla de paliza. No se habla de daños psicológicos a la víctima, solo se habla y leo textualmente: 'El encausado...Encontrándose en la vía pública, movido por causar un menoscabo en la integridad física de la mujer, propinó varios golpes en su anatomía. En forma de empujones, patadas y sujección con fuerza en los hombros. Agresión que la ofendida no quiso denunciar...Tampoco quiso ser reconocida por el médico forense. Ni emprender acciones legales o civiles'. De esa discusión verbal que se transformó en empujones, fue un forcejeo.

-Fue presenciado por un agente de la Polícia Nacional que puso la denuncia.

-No.

-Que luego activó intervención de las fuerzas del orden.

-No. La denuncia la pone la madre.

-¿Tiene los resultados de la prueba de geolocalización del móvil de Joel?

-Sí, el magistrado del Juzgado de Violencia 1, don Luis Ocaña, y la acusación particular piden la prueba de los móviles. A esa prueba de geolocalización, ni mi cliente ni la parte contraria se oponen. Aportamos los terminales moviles a la Brigada Científica de la Policía Nacional y los resultados, a 19 de mayo, y el resultado en el escrito de Oficio es claro. 'No se han encontrado registros del terminal móvil en el período de tiempo solicitado, por lo que no posible geolocalizar dicho móvil'. Por lo tanto, mi cliente en ningún momento quebrantó la orden de alejamiento impuesta.

-¿Usted asegura que María José, madre de la menor, miente?

-Por supuesto, miente. Miente en que se le ha dado una paliza a su hija. Eso no es verdad. Miente en que exista un daño psicológico efectuado contra la menor, porque sigue con su carrera de modelo y me alegro. Miente en todo. Y ahora, queda probado que no ha quebrantado la orden de alejamiento.

-Entonces, Joel es un santo.

-No es un santo. Es una persona normal que tiene sus cosas buenas y malas.

-¿Por qué no ha pedido perdón por lo que hizo públicamente?

- Lo hará. Estamos plantenado la vía tanto por un comunicado como desde una rueda de prensa. Y que así dé la cara y hable ante los medios.

-Algunos consideran a Joel un monstruo. ¿Qué tiene que decirles?

-Para nada, no es un monstruo. Es un chaval de 18 años, que cometió un error por un tema muy sensible de violencia de género. Ya pagó con la Justicia y está pagando con el trabajo para la Comunidad. No es ningún monstruo, le encanta el fútbol y consideramos que puede ser un gran futbolista. Tiene condiciones, y únicamente queremos, Joel, su familia y este abogado, que este acoso pare. Que el joven siga con su vida en paz y se le permita jugar al fútbol. Aquí lo que menos interesa es la verdad de los hechos. Solo interesa embarrar la cuestión.

-¿Pero aquí quién es la víctima?

-La víctima es Joel.

-¿Quieren acabar con su carrera futbolística?

-Sí.

-¿A cualquier precio?

-Yo considero que María José López quiere destruir la carrera deportiva de Joel Domínguez. No hay otro objetivo.

-¿Y la denuncia sobre María José por insultar a Joel desde las redes sociales con un nick falso? ¿En qué quedó?

- Se interpusieron tres denuncias, pero por la huelga de funcionarios están tramitadas pero falta el último paso para que figuren en curso definitivo.

-¿Considera ejemplar el vídeo de Joel y su nueva pareja en una discoteca y fumando? Dicen que los jugadores de la UD 'sí se se meten de todo'. ¿Ve loables este tipo de conductas?

-Hablamos de jóvenes, no se volverá a repetir. Pedimos perdón y está arrepentido. Se está trabajando a nivel de psicólogo ese tipo de conductas para corregirlas. Pedirá perdón en el comunicado o en sala de prensa a toda la afición y al plantel.

-Ustedes argumentan que la expareja de Joel se presentó en la casa del futbolista y golpeó la puerta y que hay un vídeo.

-El 7 de marzo de 2023, cuando se impone la medida de alejamiento, en sede judicial, tanto Joel como la joven, como a su madre María José, son advertidos de que ambas partes no se puede acercar la una a la otra. Tampoco comunicación. A mi cliente le quedó claro, a la joven, no. Desde esa misma tarde, contacta de forma desesperada y de forma insistente [muestra los documentos del contenido de los wasasps]. Queriendo volver con Joel y si no era así, se suicidaba. Le amenaza con hundirlo y joderle la vida. Además, en dos ocasiones, la exnovia se escapa de la casa porque quería volver como fuese. A sabiendas de que estaba existente la orden de alejamiento.

-Sigue vigente la orden de alejamiento de Joel hacia ella.

-Sí claro, está pedida y sigue vigente. Pero se comporta de forma infantil y se quería acercar a Joel de cualquier manera. Quería mantener la relación.

-Por lo tanto, usted argumenta que todo es una estrategia de María José López...

-Puro protagonismo. No hay nada más. Se aprovecha de la popularidad de Joel y de la UD Las Palmas para hacer daño. Hoy sale una noticia, de que en Canarias, las denuncias por violencia de género suben un 18%. Hay que combatirlo y lucharlo. Todo se resuelve en sede judicial y bajo la esfera privada. Entre las partes. ¿Por qué ha transcendido? Por la progresión de Joel, que esperamos que sea positiva, y María José López ha encontrado un filón y quiere aprovecharlo. Si la menor hubiese sido novia de otro chico, con otra profesión, pues no estaríamos aquí.

-María José defiende a su hija.

-María José quiere la prisión de Joel. Lo quiere preso. Le ofrecimos ampliar la formación con cursos contra la violencia de género y dijo que no. Quiere prisión, que pague. Solo quiere destruirlo, a él y a toda su familia. Así como su progresión futbolística. Y me pregunto, ¿qué ganamos con que Joel siga en la calle y no juegue? ¿Qué saca la sociedad con Joel en prisión? Lo vamos a destrozar por un error, creo en la reinserción. Creo en la UD y en las segundas oportunidades.

-¿Cómo acabará este culebrón?

-Brindémosle la oportunidad de tener una carrera. Una vida. Que pueda demostrar lo que vale, ha aprendido del error. Ha recibido el castigo penal y la pena de telediario. Ya está bien. Está destrozado. Teme por su integridad física. Tiene el miedo de que la UD deje de confiar en él. Teme quedarse fuera. El castigo mediático ha resultado lapidario y dura ya demasiado.

-¿El joven puede usas redes sociales?

-No.

-¿Y si reincide en un acto de violencia de género?

-Lo conozco, le doy mi palabra de que no cometerá ese error otra vez. Ha madurado. No le merece la pena. Sería el fin de su carrera deportiva.

-¿Ha hablado con María José?

-No.

-¿Cómo está la causa judicial pendiente?

-La del supuesto quebramiento. Hay un Oficio de la Brigada Científico en el que se detalla que no hubo encuentro. Ahora falta el veredicto del juez, con un sobreseimiento o no. En el primer caso, fin. La acusación particular puede recurrir. En el segundo caso, vamos por la vía penal. Iríamos a juicio.

-Usted ya da por hecho que la otra parte agotará todas las vías legales...

-Sí, legales y mediáticas.