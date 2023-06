El último jugador de la UD en irse de vacaciones y un compromiso con el club y su segundo país

Hay un jugador de la UD Las Palmas que no dio por finalizada la temporada cuando sonó en Siete Palmas el pitido final del choque ante el Deportivo Alavés (0-0), el que significó el ascenso del cuadro amarillo a la máxima categoría cinco años después.

Mientras todos supieron en ese momento que comenzaban un periodo de vacaciones de más de un mes, Omenuke Mfulu aún debía disputar dos partidos con su selección, la República Democrática del Congo –antiguo Zaire y Antiguo Congo belga, distinto al país actual Congo Brazzaville, antes el Congo francés–. Le fue bien.

«Estoy súper contento de cómo pasaron las cosas. Era mi vuelta con la selección, en un buen momento. Teníamos un partido importantísimo contra Gabón y lo ganamos (0-2). Ahora estamos muy bien para clasificarnos para la Copa África. Tenemos un buen grupo, con buena gente», comenta el segundo capitán de la UD mientras disfruta de sus vacaciones en el sur de Gran Canaria junto a su mujer y sus dos hijos, las más pequeña, de apenas un mes de vida.

El choque al que se refiere el mediocentro era decisivo, pues en caso no haberlo ganado la RD Congo no habría llegado a la última jornada dependiendo de sí misma para participar en el torneo continental. A principios de septiembre, recibirá a Sudán; si gana, el objetivo estará cumplido. En Gabón, Mfulu entró en la segunda parte. Días, antes, en un amistoso frente a Uganda, había sido titular en otro triunfo de su selección (1-0).

«El míster –el francés Sébastien Desabre– quería verme sobre todo en el amistoso, que lo jugué entero, para ver si me adaptaba bien a lo que quiere y a los compañeros. Al final todo salió bien. Queremos levantar al Congo y ponerlo donde merece estar porque es un gran país de África. Queremos clasificarnos para intentar hacer algo importante y positivo para el país», añade el mediocentro amarillo.

Siempre fue importante para Nuke, nacido en la localidad francesa de Poissy (cerca de París), el país originario de sus padres, presentes en el Estadio de Gran Canaria el 27-M junto a su hermana –todos aparecen en la imagen que ilustra este artículo–. Sin embargo, un desencuentro con la federación de fútbol del país le había tenido fuera durante los dos últimos años por «algunas razones» en las que el jugador prefirió no ahondar.

Lo que sucedió es que Mfulu, cuando militaba en el Elche CF, del que llegó a la UD Las Palmas en el verano de 2021, renunció a jugar un doble compromiso contra Gabón y Gambia meses antes, en marzo, para entrenar y tratar de ganarse un puesto que no tenía asegurado en el equipo, entonces dirigido por Fran Escribá y en plena pelea por la permanencia en Primera. La RD Congo, además, estaba clasificada ya para la Copa África.

Después de su negativa a jugar con la selección en esa ventana, gesto que el técnico del Elche describió como «que honra su enorme compromiso», la consecuencia fue la ruptura con la federación, con la que admitió hace meses mantener «negociaciones» para volver, no sin antes haber cumplido su misión con la UD Las Palmas, tal y como reconoce. La historia se repetía, pero el efecto iba a ser distinto.

«Es verdad que las fechas fueron un poco complicadas, dentro de las vacaciones, pero me tocaba ir en este momento. A la convocatoria anterior no fui porque estaba totalmente comprometido con el objetivo del ascenso, pero ahora que estábamos de vacaciones me tocaba ir. Espero volver a la selección lo antes posible, pero eso pasa por jugar bien con mi equipo y dar todo por el club», explica.

Parón de septiembre

La primera oportunidad que tiene es en el parón internacional que tendrá lugar entre el 4 y el 12 de septiembre. Al contrario que el curso pasado, ser citado no le supondría perderse un partido del equipo amarillo, toda vez que la competición en la máxima categoría sí se detiene. Con una victoria, la República Democrática del Congo participará en la Copa África de Costa de Marfil que se disputará entre el 13 de enero y el 14 de febrero de 2024.

«A nivel personal estoy súper feliz, con Las Palmas en Primera División y con dos victorias con la selección, una de ellas muy importante. Ya estoy con ganas de empezar en Primera y de clasificarnos para la Copa África. Son los objetivos a corto plazo», revela Mfulu, que tiene altas posibilidades de perderse un mes de la próxima Liga, al igual que Saúl Coco, un fijo en el combinado de Guinea Ecuatorial.

En cualquier caso, queda lejos. Ahora el centrocampista de la UD se centra en disfrutar de las dos últimas semanas de vacaciones en Gran Canaria, sin necesidad de ir a otro lugar. «Hay de todo aquí para disfrutar y descansar», agradece.

Mientras, vive la actualidad del club –sólo hay dos fichajes confirmados, Javi Muñoz y Cristian Herrera– con cierta distancia. «Todos los refuerzos serán bienvenidos. Ya tenemos un bloque importante para pelear en Primera División. Tengo mucha confianza en el equipo». Palabra de capitán, de jefe de grupo.