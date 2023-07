Álex Suárez habla de Lewandowski, Mbappè y le manda un recado a Pedri: "Que no haga muchas diabluras contra la UD, que se esté quietito"

40 días de un ascenso que llevó su firma. Protagonista contra todo pronóstico junto a Valles. ¿Qué siente cuando coquetea con el pasado y visualiza la noche de la conquista de los cielos?

Muy contento y muy feliz por que logramos y éramos conscientes de que se trataba de un objetivo tremendamente ambicioso. Supimos juntarnos como grupo y en los momentos claves, estar más unidos que nunca. La fuerza de este equipo estaba en el grupo y en la familia que conformamos.

¿Quién le iba a decir a usted que subiría con 30 años y como el rostro franquicia del ascenso? Como lo fueron Viera, Aythami o Sergio Araujo en 2015. Héroe contra todo pronóstico.

El ascenso es de todos. La competición es muy larga y tremendamente exigente, son 42 jornadas y casi todos los jugadores hemos contado con ese punto de protagonismo. Yo no diría que fuese el ascenso de ningún futbolista en concreto, sino del grupo.

¿Llega usted en el peso?. En julio de 2015, Araujo llegó con diez kilos de más.

Ya pasé el reconocimiento médico y está todo perfecto. De peso llego muy bien.

¿Y de tatuajes?

Tengo cita pronto, mi amigo que es un artista y en breve me lo hago.

Dos fichajes y el bloque de canteranos como argumento para llevar la salvación. ¿Tiene la sensación de que ya dan por muerta a la UD en su reto por la salvación?

No tenga esa sensación, yo y mis compañeros confiamos ciegamente en el bloque que se ha construido. Confiamos en el club y en toda su estrategia. Vendrán jugadores a aportar su granito de arena y con el fin de ayudar. Desde entro, estamos plenamente confiados en que podemos hacer una gran temporada. El ruido extreno no nos afecta.

Debe ser un chute de adrenalina para la caseta, que el club marque como línea estratégica 'más cantera' y 'mantener el bloque' que besó el ascenso. Los galácticos son los canarios. ¿Es una liberación o un argumento de más presión?

El club lleva mucho tiempo apostando por la cantera y estamos muy felices. Es una apuesta importante, grande y a nosotros nos toca trabajar para agradecérselo en el campo.

¿Dónde radica la clave para encarrilar la permanencia con el presupuesto más bajo? Hay que enfocar el inicio sin dramatismos y sobredosis de mesura.

La clave es ser nosotros mismos, si somos fieles a nuestro estilo y personalidad, estoy convencido de que vamos a conseguir muchas alegrías.

Incluye en ese ejercicio de personalidad, el mantener el balón y asumir riesgos como en Segunda.

Por supuesto, es el que nos ha llevado hasta aquí, a conseguir este último éxito, y el que debemos mantener a toda costa.

¿En qué punto se encuentra su renovación con la UD -su contrato finaliza el 30 de junio de 2024-?

Lo he repetido muchas veces, todo el mundo sabe que me quiero quedar aquí y por muchos años. Todo va bien.

Pero con ganas de que se solucione pronto...

Ahora desde el lunes comenzar la pretemporada, prepararse y llegar en las mejores condiciones para el inicio de LaLiga. Es en lo que estoy pensando, nada más.

Su compañero de batallas Eric Curbelo aseguró que está capacitado para parar a Jude Bellingham. Aquí puede residir otra de las clves, en competir con la autoestima alta. ¿Usted está preparado para frenar a Robert Lewandowski?

Yo lo que tengo es que voy con el máximo de ilusión y ganas. Sobre todo con el máximo de ambición de entrenar duro. De estar preparado para medirme a los mejores y confiar en el equipo, en que lo podemos hacer muy bien contra cualquiera de los rivales.

¿Avala el fichaje de Roque Mesa?

Sí claro, todos lo conocemos. No lo voy a descubrir ahora. Un jugador contrastado a nivel internacional y para nosotros sería una alegría muy grande tenerlo aquí. Sabemos que nos va a ayudar mucho.

¿Le sorprendió el alta de Cristian Herrera? Generó división de opiniones en el entorno...

Solo tengo buenas palabras para Cristian Herrera. Aparte de que me parece un grandísimo jugador, pues es amigo mío. Solo escuchará cosas buenas de mí, me siento muy feliz por él. Se merecía estar aquí en su casa y estoy convencido de que nos dará muchísimas alegrías.

Todo el ruido que se montó hace diez años por su salida por la puerta falsa de la UD, lo metemos en el cajón.

Eso ya no importa, solo cuenta el presente. El día de hoy. Va a convertir todo eso en muchos aplausos y para la UD Las Palmas es una gran noticia. Traerá grandes momentos.

Suso Santana le dijo en un derbi y 'tú quién eres'. Con un partido en Primera ya lo supera. Ya le podrá decir que es Álex Suárez. Usted es muy humilde, pero un ascenso le permite esta licencia.

No pienso en eso para nada, trata de seguir creando mi camino. En estirar mi carrera jugando al fútbol y en ser feliz. Aquella anécdota con Suso, eso se queda en el campo. Estás muy caliente y pasa de todo y muy rápido en el césped. Estoy orgulloso de todo lo que estoy logrando, pero soy ambicioso. Quiero seguir logrando más cosas y cumplir con mis metas.

La marea amarilla es el fichaje galáctico. Van 22.000 abonados y el título de Mejor Afición de Segunda. Como estandarte del plantel, ¿cabe algún reconocimiento más para esta legión de incondicionales?

Darles las gracias. Una afición increíble, que siempre nos brindó ese apoyo cuando era necesario. Siempre han estado ahí. Pero sobre todo, en los momentos claves como en el fin de la temporada pasada. Era un momento malo y seguían ayudándonos. La mejor afición de Segunda y una de las mejores de Primera, lo van a demostrar en esta temporada que comienza. Palabras de agradecimiento y estamos tremendamente orgullosos por su aliento. Que estén tan unidos al equipo nos brinda muchísimo.

¿Ha hablado con Pimienta este verano?

No, lo vi en la última comida de equipo y todo bien.

¿No visualizaba un inicio en Primera sin Pimienta?

Yo y todos estamos muy contentos de que haya seguido el míster, se lo merecía. Estamos muy felices de que pueda seguir en la UD Las Palmas y dirigir el barco.

Con 98 partidos de amarillo está a tiro del centenario. Los podría cumplir en Mestalla.

En la temporada pasada, pasaban los partidos y no quería cumplirlos porque eso significaba que llegabaría el centenario el playoff y yo no lo deseaba. Solo quería subir de forma directa, ya me daba igual lo de los cien partidos. Poder cumplirlos en Primera conforma una alegría inmensa.

¿Usted es diplomático como Ramírez y Rivero que desean un derbi en Primera o prefiere ver al CD Tenerife en un peldaño por debajo de la UD Las Palmas?

Estoy en la corriente de que solo miro para la UD Las Palmas. Mientras estemos en Primera, que ellos intenten subir. Ojalá que el Tenerife lo pueda conseguir, pero no pienso en ellos. Solo me centro en mi equipo y ahora nos toca disfrutar de poder estar en la máxima categoría. Esperemos que dure muchos años.

¿Qué partido tiene señalado en rojo del calendario? El 27 de septiembre toca visitar el Bernabéu.

Hay grandísimos campos y estadios, está claro que jugar en el Bernabéu o el Wanda te llama la atención. Lástima que el Camp Nou esté en obras, tendremos que ir a Montjuic. El Sánchez Pizjuán, Villamarín...En Sevilla se vive con un pasión tremenda, al final todos los campos son impresionantes.

¿Usted renovaría al coach Richi Serrés? Como lo de Roque y Aarón, sigue atascado...

Por supuesto que sí, es una persona fundamental en el ascenso. Ojalá se pueda quedar, ya lo demás es una cuestión de lo que negocie. Estamos muy contentos de su presencia y trabajo, tremendamente agradecidos por todo lo que hizo y nos ayudó para conquistar el objetivo.

¿Se imagina presentarse en el Bernabéu con una alineación con once canarios?

No me obsesiono con eso, mientras más canarios mejor. Somos un equipo, con canarios y con jugadores del resto del país y del extranjero. Canario y no canarios. Que los once que salgan, sea en el Bernabéu o no, que se partan la cara por el equipo. La clave radica en la ilusión y en la ambición, que se dejen la piel por el escudo.

¿Quién la va a romper en este curso en la galaxia? Mi candidato: Alberto Moleiro.

Desde mi punto de vista, Moleiro ya ha explotado. Es un gran jugador y lo ha demostrado. En Primera, seguirá demostrando lo que es. Es un pedazo de futbolista. Ahora cuenta con un gran escaparate Los que lo conocemos somos conscientes del potencial que atesora, seguro que dará mucho de que hablar.

La arenga de Viera y el que 'nos vienen a robar la comida' se debe pasar por la megafonía antes de cada partido. Como si fuese el himno. Cabe inmortalizarla como arenga para cualquier sector profesional.

Lo volví a ver repetido y la piel se me vuelve a poner de gallina. Pero no solo con esa charla previa a los partidos, Viera siempre te apoya y ayuda. El capitán te alienta muchísimo. Es el líder y con cada conversación o arenga, te aporta ese punto extra de motivación. Viene muy bien este tipo de figuras, está en todo y muchas veces en gestos invisibles, que no salen a la luz pública.

Algunos dicen que Viera está acabado.

Le queda cuerda para rato, es un crack y lo seguirá demostrando.

¿Qué le dice la UD de Setién que maravilló de 2015 a 2017 con Viera, Roque, Tana, Vicente, Willian José luego Prince Boateng? ¿Le vale de referencia?

Yo entré en los filiales con el descenso, pero recuerdo perfectamente esa época. Vi los partidos. Es lo que le comenté, la UD recurrió a su estilo en Primera y funciona. Siempre. Solo esperamos poder repetir esos partidazos y éxitos que lograron, con una propuesta muy similar a la actual.

¿En qué invirtió la prima del ascenso?

Estoy reformando una casa, además ayudé a mis padres también. Soy muy familiar. Además, estoy pensando en invertir en algo.

¿Visualiza marcar de amarillo en Primera?

Pues claro, y puestos a elegir, en el Gran Canaria. La sensación de aliento y apoyo de tu afición, de sentirte respaldado. Ver a tu familia, amigos...Marcar en un campo grande como el Bernabéu, pues tampoco lo olvidas en toda tu carrera. Pero si tengo que marcar uno en todo el año, prefiero marcarlo en el Gran Canaria.

Cuando se reencuentre con Pedri, le dejará las cosas claras.

Pedri es un crack. Somos amigos y es un fenómeno. Está contrastado en Primera y a nivel internacional, y le diremos que en esos partidos no haga muchas diabluras, que se esté quietito.

Y todo el culebrón de Mbappè, le supera o se dice: 'qué venga ya para el Gran Canaria de blanco'.

Me da igual, son cuestiones de otros clubes, en las que ni entro ni salgo.