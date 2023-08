El central de la paciencia y el '15' de Roque Mesa. Por fin, Mika Mármol. El central y lateral zurdo de Terrassa, que firma por tres temporadas, y agradeció la mediación de García Pimienta y del exportero de la UD Las Palmas Raúl Lizoain Cruz. "Estoy muy contento de estar aquí. Considero que era el momento de dar este paso en mi carrera. Cuando me contaron el proyecto, así como el estilo de juego, me percaté que encaja a la perfección conmigo y tenía claro que quería venir aquí". Sobre el rol del preparador catalán, elogia su metodología pero no lo considera su padre deportivo. "Obviamente lo tengo en cuenta, lo conozco desde hace tiempo de mi paso por el Barça B. Sé el estilo que tiene, cómo quiere jugar y eso también ayuda a tomar la decisión".

La UD tiene cinco centrales -el catalán, Saúl Coco, Eric Curbelo, Álex Suárez y el tinerfeño Juanma-, pero el de Terrassa agradece la competencia. Un escenario que le estimula de forma sobresaliente. "Lo afronta con normalidad y con el reto de darlo todo". Confía en que el protocolo burocrática concluya y esté listo mañana en el Gran Canaria para medirse al Mallorca. "Me encuentro muy bien físicamente, la última semana he trabajado al máximo y vengo con buenas sensaciones. Me voy a adaptar muy bien, he estado con los compañeros y la verdad que ha sido un recibimiento espectacular. Que conozca al míster también va a ayudar para adaptarme al juego".