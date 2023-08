Show Pimienta: del ‘gallego no saltes’ al ‘tiren a puerta’

La arista motivadora de Xavi García Pimienta. Y la de filósofo del balón. El estratega barcelonés de la UD Las Palmas, en el curso de su estreno en Primera División, recibe centenares de elogios desde las redes sociales por sus particulares charlas técnicas en las pausas de hidratación. DAZN, que tiene los derechos televisivos de LaLiga EA Sports, incorpora esta novedad, así como la retransmisión de los últimos minutos del plantel en el vestuarios antes de saltar al terreno de juego –los clubes elevan sus ingresos de la TV si se prestan a estas iniciativas –.

En la banda técnica de Mestalla, Pimienta reclamó atención en las marcas y ser más osados ante la meta che. Se refiere a Álvaro Lemos como gallego. La charla técnica aconteció en el minuto 30 y en el descanso retiró al lateral derecho para dar entrada al mexicano Julián Araujo. ‘Balón al lateral y la meten al espacio (...) Si voy a robar balón, pues perfecto. Si no, pues para atrás [mirando a Lemos]. Chocar y recurrir al contacto en la carrera para que no avancen si meten balón largo. Si ellos están de cuatro [la línea defensiva del Valencia CF con Thierry, Paulista, Cenk y Gayá], pues Sandro, Viera con los dos [centrales] y Munir se quedan fijos y así evito el pase por dentro. Balones por fuera, que jueguen lejos’.

Además, reprendió a Álvaro Lemos. ‘Gallego no puedo saltar con uno dentro si tengo otro detrás. Si salto es para robar, si no, pues aguanta (...) Nos hablamos mucho. Estamos jugando bien, pero hay que acabar la jugadas. No sé cómo, pero hay que chutar. Enzo, Javi...tenemos que tirar. Estamos llegando, asumiendo riesgos a la hora de sacar el balón. A la vuelta, uno cerquita de Kirian para la ayuda. Javi o Enzo, uno de los dos cerquita con la ayuda’. Fueron las indicaciones sobre la media hora de la última jornada.

En los comentarios de DAZN, elogios a la riqueza táctica y oratoria de Pimienta ante sus pupilos con el micrófono pértiga –que fue rechazado por Aguirre en la Isla–. ‘Lo de Pimienta es puro caviar’, detallan desde la TV .

Agresivos

En la pausa de hidratación del segundo tiempo de la primera jornada, Pimienta se centró en la figura de Munir. ‘Debemos estar tranquilos, por favor, tíos. Más que nunca, tener el balón y sin precipitarnos. Van a llegar las ocasiones, Jonathan con los centrales. Engancharemos con Sandro o con Munir que van a romper a los espacios. Sin prisa, no tengamos prisa para sacar el balón. Debemos generar superioridad y estar agresivos en el uno contra uno con balón’.

Dos partidos y Viera de falso nueve. La fórmula para generar el caos en la zaga rival. Reclamó concentración para evitar desajustes. ‘Pero orden atrás, gallego [Álvaro Lemos] no saltes dentro si tienes uno detrás. Subes con Munir y se genera el espacio. Tranquilos, paciencia, no concedemos errores tontos’. Oratoria enriquecedora. Las entrañas del fútbol y un micrófono para Pimienta. Directo, categórico y estrecha vigilancia a Lemos.