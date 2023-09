La racanería de la UD queda retratada en Montilivi y entrega su alma sobre la bocina

Pinito ya estaba harta de tantos milagros. No puedes vivir aferrado al 0-0 de forma eterna. Portu y el empuje del Girona retratraron la racanería de la UD. Los amarillos, que sí gozaron de dos ocasiones clarísimas, siguen negados de cara a gol -uno en cuatro jornadas y de penalti- en un mal de pólvora de deprimente. Pejiño y Julián Araujo desperdiciaron las más claras de los amarillos -hoy con la segunda equipación- y Valles fue bendito. Una vez más.

El primer fotograma resultó dramático. La foto de la impotencia. El fiel reflejo del mal de pólvora. Pejiño, tras un gran pase interior de Munir, se plantó solo ante el meta Gazzaniga. Balón al muñeco. No se puede desperdiciar una oportunidad tan clamorosa. Pimienta apostó por el gaditano en una medida táctica que le hubiese elevado a los altares. El ex del Sevilla quedó ubicado en el costado derecho y Munir por la zurda -ante la baja por lesión de Sandro Ramírez-. Ante este panorama, mostradas las carencias del Girona en su corsé defensivo, la cosa solo podía mejorar. Pero no fue así. No hubo más rastro ofensivo de una UD que vuelve a derretirse con el paso de los minutos. A Kaba se le vieron sus limitaciones, en lo referente a la téncica, le costaba congelar el esférico. Comenzó el show Valles-Mika.

En el estreno de la segunda equipación, Sergi Cardona sudó sangre para frenar a Tsygankov. Las ayudas de Arnau Martínez obligaron a Mika Mármol a tomar decisiones. Álex Suárez recibió la primera caricia de Stuani. Es la UD de Valles. El sevillano dejó un paradón ante Tsygankov en un alarde de reflejos. A la UD solo le quedaba Mika Huracán Mármol. Sufría y padecía el engranaje amarillo. Sávio destapó las carencias de Julián Araujo y el tiro de brasileño lo detuvo el '13' de Las Palmas que se merece una estatua. Solo quedaba el balón parado, con una falta de Viera, para detectar algo de orgullo en las filas isleñas. El titular estaba claro: 'Valles y Mika sostienen a la UD'.

Kaba estaba bien maniatado por Blind y David López. No podía faltar una tangana. Suárez, Stuani, Mika y David López inmersos en una contienda de testiculina. Por los costados, el Girona encontró petróleo y terminó de forma insultante. Hasta que llegó el 1-0 de Stuani que fue anulado por una falta del delantero uruguayo sobre Enzo (45'). Al cuadro de Míchel le anularon dos goles, el citado del capitán del Girona así como un autogol de Suárez.

La tarde de Sávio

Amarilla para Kirian tras una pérdida infantil y patada por detrás a Stuani. Espléndida jugada de Sávio y Julián Araujo evita el remate de Stuani (46'). Cuando el killer uruguayo ya estaba listo para poner el esférico en la red. Se desquicia el Girona con el colegiado. Kaba se la deja de maravilla a Pejiño y el balón va mansito a las manos de Gazzaniga.A la UD alguien le había echado un mal de ojo. Remate de cabeza de Julián a bocajarro y la mano de oro de Gazzaniga. Turno para Benito y Máximo Perrone. Al ser retirado Kirian, botellazo en el banquillo. Ya es el segundo en estas dos últimas jornadas.

Máximo Perrone ha dejado dos detalles de lujo. Está jugando de pivote. Ordena y manda. Iván Martín y Aleix Vidal están ganando la batalla de la medular. Ahora con la presencia de Pablo Torre lucen un control del balón dictatorial. La reaparición de Portu se festejó como un gol. Aleix García la tuvo desde el corazón del área y Pimienta recurrió a Marc Cardona. Toca y toca la UD, que trata de huir de la presión asfixiante del rival.

Javi Muñoz y Nuke elevaron la dosis de cemento en la medular. Tiro de Marc Cardona y una UD que acabó entera. Contra todo el poderío del Girona de los millones del City, el arte de Viera y un Valles que dejó un desliz ante Portu. Misil de Dovbyk y los guantes de oro del tigre de La Rinconada. Pasividad en la zaga y aparece Couto para dejar para Portu. Una vuelta soñada. La UD, sin gol, queda retratada. Hace falta algo más que espíritu. Esto va de goles, señor Pimienta. El 0-0 es un engaño, una tirita. Este equipo se desangra. Carece de determinación. Una tarde mala para Kaba, en la que quedó patente su falta de habilidad con el balón. Cuatro partidos, dos puntos y un gol de penalti. Houston, tenemos un problema.

Ficha técnica:

Girona FC: Gazzaniga; Arnau Martínez (Yan Couto, 61'), Blind, David López, Miguel Gutiérrez; Yángel Herrera (Pablo Torre, 61'), Iván Martín; Tsygankov (Portu, 75'), Aleix García, Sávio (Valery, 70'); y Stuani (Dovbyk, 61').

UD Las Palmas: Álvaro Valles; Julián Araujo, Álex Suárez, Mika Mármol, Sergi Cardona; Kirian Rodríguez (Máximo Perrone, 55'), Enzo Loiodice (Nuke Mfulu, 85'), Jonathan Viera (Javi Muñoz, 85'); Pejiño (Benito Ramírez, 55'), Sory Kaba y Munir El Haddadi (Marc Cardona, 75')

Goles: 1-0, min. 88: Portu.

Árbitro: Busquets Ferrer. Amonestó a Sávio (23'), David López (68') y a Couto (84'), por parte del bando local, así como a Sergi Cardona (27') y a Kirian Rodríguez (55').

Incidencias: Estadio de Montilivi, ante unos 15.000 espectadores.