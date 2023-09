Herrera y Curbelo, en cero

No hay espacio para todos. En una plantilla con 24 fichas profesionales y una, la de Julián Araujo, del filial, jugar es caro, más todavía si el equipo está en Primera División porque se supone que el nivel de todos es mucho mayor. Sin embargo, llama la atención que uno de los dos futbolistas de campo de la UD Las Palmas que aún no ha disputado ni un sólo minuto en cuatro jornadas sea un fichaje: Cristian Herrera. Aarón Escandell también llegó y aún no ha debutado, pero es un portero y por ahora es suplente de Valles, en un lugar donde no se rota. El otro futbolistas es Eric Curbelo, un fijo hasta hace no mucho.

Los casos de los dos compañeros que aún no se han estrenado tienen sus peculiaridades. Cristian Herrera fue el segundo fichaje anunciado por la UD después del de Javi Muñoz. El canterano amarillo, que se había marchado del club hace 10 años cuando detectó que los dirigentes habían incumplido su promesa de hacerle una ficha del primer equipo, quedó libre tras descender con el Ibiza, con el que había completado una temporada regular pese a los nueve goles que marcó. Algunos de ellos los hizo mientras actuaba como nueve, pero en la UD estaba previsto que actuara como extremo, su posición más habitual. La idea de la dirección deportiva que dirige Luis Helguera con su fichaje era cubrir la baja que dejaba Óscar Clemente, que no renovó. Hombre por hombre, extremo por extremo –si bien el tinerfeño se desempeñó alguna vez como interior–. Tenían claro, por tanto, que no iba a participar mucho; simplemente era un hombre que entendían que mejoraba lo anterior, llegaba a coste cero y, además, era canario, algo que siempre valora como positivo en la UD. 360

Minutos de Valles y Suárez

Álvaro Valles y Álex Suárez son los únicos de la plantilla de la UD que han disputado todos los minutos hasta ahora. Antes de la cita del Girona, también lo había hecho Loiodice.

22

Jugadores utilizados

En cuatro jornadas, García Pimienta ha utilizado a 22 de los 25 miembros de la plantilla -Araujo, con ficha del filial-. Los únicos que no ha debutado con Cristian Herrera, Curbelo y Aarón.

4

Jugadores con molestias

García Pimienta no podrá contar para el amistoso en El Paso con Moleiro, Marvin, Sinkgraven ni Sandro, todos por lesión o por molestias -Mfulu y Araujo están con sus selecciones-. Pero Herrera no destacó en ninguno de los partidos de pretemporada, cinco durante el stage de Marbella y otro frente al Leipzig en Alemania. Algo no debió gustarle a Xavi García Pimienta que ni siquiera ha jugado un minuto cuando se trata de un jugador de ataque en un equipo con una falta de gol evidente. La competencia en el ataque en grande, pero su olvido ha extrañado a muchos que empiezan a dudar de para qué se le fichó entonces. Tal es su desaparición que la consecuencia inmediata quedó clara en el club antes incluso de que comenzara el campeonato: es el candidato número uno a salir en el próximo mercado de invierno para dejar hueco para reforzar la plantilla. Hay una ficha libre, pero esa es para Fabio, por lo que si la UD estima oportuno mejorar el plantel, necesita que alguno de los que está ahora se marche, y ahí es donde el grancanario parte como favorito. Equipos, sobre todo de Segunda, no lo faltarán –ni le faltaron hasta antes incluso del cierre del último mercado– tras sus buenos registros goleadores tanto en el Lugo como en el cuadro balear. El defensa tiene por delante a Álex Suárez, Mármol y Coco; tuvo una oferta del Espanyol La situación de Eric Curbelo, por su parte, también tiene su historia, ya que hasta finales de marco de la temporada pasada, la del ascenso, fue un fijo para García Pimienta junto a Coco en el centro de la defensa. Su primera suplencia sin sanción de por medio fue en Albacete, donde el equipo ganó, pero después perdió frente al Oviedo y el Granada y entonces el técnico le devolvió la titularidad, pero pasado el cuarto de hora del choque ante el Levante una lesión en el tobillo le dejó fuera durante cuatro partidos y sólo participó en los seis minutos finales ante el Alavés para defender el empate que llevaba al ascenso. Todo en contra La pretemporada se le presentaba como una oportunidad para recuperar su sitio, pero ni sus actuaciones en los amistosos ni el contexto le favorecieron; varios fallos en la salida de balón criticados por el entrenador en pleno partido y la insistencia del barcelonés en el fichaje de Mika Mármol le cerraron las puertas. El canterano amarillo es el candidato número uno a abrir hueco en el plantel en enero Y ahora es el cuarto central de la plantilla. Por ahora tiene por delante al propio Mármol y Álex Suárez, la pareja desde que el catalán estuvo disponible, y a Coco, indiscutible la temporada pasada y ahora suplente. El de Santa Brígida tuvo la posibilidad de salir en el último día del mercado, pero la UD rechazó la oferta del Espanyol. El panorama de Curbelo es una suplencia que tratará de cambiar con trabajo y un contrato que acaba en junio, si bien las partes abogan por la renovación. Mañana, tanto él como Cristian Herrera dejarán de estar en cero, aunque sea en otro amistoso. Último entrenamiento antes de la visita a El Paso

La plantilla de la UD Las Palmas llevará a cabo esta mañana (11.00 horas) su último entrenamientos antes de medirse mañana (17.00) al Atlético Paso, en La Palmas, en un partido amistoso para recaudar fondos para los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja, que entró en erupción en 2021 y ocasionó grandes pérdidas no sólo medioambientales, sino también materiales. Xavi García Pimienta tiene previsto incluir a los futbolistas que han participado menos durante la temporada con el objetivo de dar descanso y dar la oportunidad de ganarse el puesto a los que apenas han jugado. Cabe recordar que el técnico no podrá contar para el choque solidario con ninguno de los cuatro jugadores que tiene lesionados o con molestias: Alberto Moleiro, Marvin Park, Daley Sinkgraven y Sandro Ramírez. Además, tampoco estará disponibles los dos jugadores amarillos que están con sus respectivas selecciones: Nuke Mfulu, con la República Democrática del Congo, y Julián Araujo, con México. Tras el duelo, entreno el viernes y fin de semana libre. | P. F.