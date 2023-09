A pecho descubierto. Las cartas, encima de la mesa. La UD Las Palmas asume por primera vez y por medio de su entrenador que va a estar toda la campaña en la pelea por eludir el descenso. Coartado seguramente por la evidencia de los dos puntos en cuatro jornadas, con un gol a favor y tres en contra, y situado en la antepenúltima plaza, Xavi García Pimienta recordó quién es su equipo, un recién ascendido que tiene por objetivo la permanencia, si bien, por otro lado, se ratificó en que "de esta manera estaremos otra temporada más en Primera". Perfil bajo, pero el estilo, hasta el final.

La reflexión salió del técnico barcelonés tras ratificarse en que la UD ha tenido un rendimiento progresivo hasta ahora. "La realidad es que hemos jugado cuatro partidos y tenemos dos puntos, es así. Lo que queremos es ganar y conseguir la salvación, no lo vamos a negar, pero sí que está claro que hemos ido de menos a más (...). El equipo ha sido capaz de competir cada partido. Tenemos que empezar a sumar, pero preveo una liga en la que vamos a estar luchando por salir de los puestos de descenso. Va a ser muy difícil por el potencial que tiene el resto de equipos", comentó.

En el mismo sentido se expresó poco después cuando fue cuestionado por si alguien del club le había mostrado su respaldo en estas dos semanas sin competición: "No, nada, nada. Todo el mundo es consciente de que somos Las Palmas y que va a ser un año difícil, que vamos a estar ahí peleando para estar fuera de los tres puestos de descenso. Ojalá me equivoque y estemos en los puestos de arriba tranquilamente, pero es muy difícil. Muchos no hemos estado en Primera División y tenemos un proceso de adaptación. Incluso haciendo las cosas bien como creo que hemos hecho, tenemos solamente dos puntos. Seguro que de esta manera estaremos otra temporada más en Primera". La esperanza en forma de contradicción por los resultados hasta ahora.

Para el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán García Pimeinta recupera a Sandro, que será titular, y a Marvin, que será suplente. Mfulu y Araujo, de su lado, se sumaron hoy al grupo tras participar con sus respectivas selecciones, si bien el caso del mexicano es el más relevante por ser considerado un fijo. "Julián llega ahora y hablaremos con él a ver cómo se encuentra a nivel físico", aseguró el técnico, que no descartó que salga de inicio.

"Han sido dos semanas buenas de entrenamiento que han venido bien para hacer una pequeña valoración de las cuatro primeras jornadas. Afrontamos un partidazo contra el Sevilla. Es completamente irreal el hecho de que tenga cero puntos por potencial de club, pero también por potencial de jugadores. Es un equipo que no va a estar ahí abajo seguro al final de temporada. Toca ir allí a competir, hacer un buen partido y a dar como siempre nuestra mejor versión. Hemos de dar un pasito más de juego y aprovechar las ocasiones", valoró el entrenador.

En ese sentido, agregó: "Cuando tú tienes a Sory Kaba, a Sandro, a Munir, a Cristian Herrera, a Marc Cardona, a Pejiño, que siempre han metido goles... Yo estoy convencido de que es un tema de que el rival también juega. El portero de la Real y el portero del Girona hicieron intervenciones muy buenas. Si seguimos creando ocasiones y tan claras como las de ahora, al final acabarán entrando, y cuando nos pongamos por delante se verá todo de forma muy diferente. Va a llegar".

En cuanto al rival , sólo tuvo palabras de elogio, como siempre. "Si no está Mariano está En-Nesyri y si no juega Sergio Ramos tiene que estar Gudelj. Es un equipazo que casi gana al Manchester City y pierde por penaltis. Es un Sevilla muy de Mendilibar, con un fútbol muy vertical, con muchísimos centros y muchísima gente en el área. Tenemos que estar atentos a ese tipo de situaciones porque llegan por fuera y la meten dentro. En tres jornadas, con un partido menos, es el equipo que más ha centrado con mucha diferencia. Si no tenemos el balón y nos venimos un poquito atrás al final va a ser muy complicado. Es importantísimo tener nosotros el balón y ser generosos en el esfuerzo cuando no lo tengamos", señaló.

García Pimienta, además, se refirió a la recaída de Moleiro, del que aseguró en Gerona que "debería estar" frente al Sevilla pese a que se había lesionado días antes. "El chico estaba quemando ya la última etapa de su lesión y en una salidita nota un pinchazo, simplemente. Este tiempo de lesiones que son musculares, tú te encuentras muy bien, estás muy cerca de la recta final de la recuperación y sucede por desgracia. También Alberto es un chico que no se conoce muy bien a nivel de lesiones musculares porque es la primera que tiene. Seguro que esto le va a servir de experiencia. Se cumplieron los plazos, realmente. De hecho, no estaba todavía con el equipo, estaba haciendo los rondos con el grupo, estaba haciendo los trabajos progresivos con el readaptador. Son cosas que pasan, por desgracia, pero él era el primero que se sentía muy bien. Vamos a decir que es un poco de mala suerte. Ni se precipitó el tema ni se hizo un trabajo diferente al que se hace con otros jugadores", aseguró.