Setién se declara 'pimientista' y hace las paces con Ramírez: "No le guardo rencor, me abrió la puerta de Primera"

En ambos equipos estuve bien durante un tiempo. En la UD Las Palmas me estrené en Primera, crecí mucho cómo entrenador y en el Betis también supuso una gran experiencia, en otro contexto diferente. Ahora me inclino por que sea el que mejor juegue el que se lleve la victoria.

Como si fuesen dos lienzos, cuando aprecia su obra en la UD Las Palmas (78 partidos) de 2015 a 2017 con dos permanencias, y la del Betis (94), de 2017 a 2019, clasificándose para jugar en Europa, ¿de cuál se siente más orgulloso?

Los primeros años en cada club fueron muy positivos, disfruté mucho de los futbolistas que tuve y de cómo jugaron, la mayoría dieron lo mejor de sí mismos, crecieron muchísimo. Roque, Vicente Gómez, Tana, Jony... Fabián, Junior, Lo Celso, Pau…. Lo pasamos muy bien, estoy muy orgulloso de aquellas etapas.

¿Se reconoce en la UD Las Palmas de García Pimienta?

Yo creo que sí aunque todos tenemos matices diferentes dentro de la misma filosofía. Pimienta encaja perfectamente en los genes que predominan en la isla. Lo está haciendo muy bien. Me gusta el equipo.

¿En qué punto considera meritoria la labor de Pimienta al encajar solo 12 goles en trece partidos con el segundo tope salarial más bajo? Que Las Palmas encaje tan poco es como anticultural.

Sin duda tiene mucho mérito. La clave está en que defiende mucho tiempo con el balón, nunca lo rifan, tienen mecanismos, están muy juntos, y además se les ve muy comprometidos, señal de que están disfrutando con lo que hacen.

¿Usted pagaría una entrada por ver a Moleiro o a Kirian Rodríguez?

Por supuesto que pagaría, es más, cuando el fútbol en general no es bueno, lo que veo es a los buenos jugadores, a los que hacen cosas diferentes, y estos con alguno más, siempre estuvo la isla repleta de ellos.

¿Qué le parecen los jugadores isleños Saúl Coco o Álex Suárez? La UD ya no solo fabrica mediapuntas.

En el contexto adecuado todos tienden a dar lo mejor de sí mismos, da igual defensas que medios, cualquier puesto. Ahora están todos felices y eso se nota en el rendimiento.

Viera y Pimienta, el culebrón y un divorcio total. A pesar de las palabras del presidente Ramírez -anunció un "nuevo ciclo"-, el capitán sigue sin ir convocado y van 40 días. ¿Usted cómo lo arreglaría? Recuerde que ya mandó a Viera al rincón de pensar.

Desconozco cuál es la situación, pero un buen entrenador y un buen futbolista seguro que acaban entendiéndose. Pero estas cosas pasan, no es fácil para ninguno. Yo mismo fui bastante difícil para los entrenadores que no me entendían. Ahora desde el otro lado es diferente, lo importante es hablar claro y ser sincero. Cuando Jony fue al rincón de pensar, pudo ver muchas cosas que nadie antes le había dicho. Reaccionó muy bien, le encanta el fútbol. Le tengo en muy buena estima.

El meta Álvaro Valles juega de maravilla con los pies, con usted jugaría seguro.

Sí claro, también tiene que parar obviamente. Tiene mucho poso, le da mucho al equipo, controla el estrés, tiene cuajo.

El Betis, con un Isco sublime, encadena nueve jornadas sin perder. La línea ofensiva Willian José, el malagueño y Ayoze Pérez es demoledora. Así como el tope salarial del Betis: 89 millones. ¿La mejor defensa de la UD pasa por tener el balón y rezar todo lo que sepan?

El Betis tiene un gran equipo y entrenador. Jugadores con experiencia y calidad que miden muy bien los tiempos. Generan muchas acciones en el área rival y en un día inspirado marcan con facilidad, no necesitan jugar bien todo el partido para ganar. Ayoze e Isco están dando un rendimiento muy alto, yo era escéptico con ambos jugadores pero me están demostrando que estaba equivocado. La Liga ha recuperado a dos futbolistas extraordinarios. Todo lo que sea conservar el balón le vendrá muy bien a la UD.

En estos tiempos de amnistía, ¿se sentará usted con Miguel Ángel Ramírez para sellar la paz? O el tema no lo arregla ni el Consejo de Seguridad de la ONU.

Ya le dije al jefe en una ocasión que él y yo no casamos bien, por eso lo mejor fue que saliese. Pero no le guardo ningún rencor en absoluto, me abrió la puerta de la Primera División, y con aquella oportunidad vinieron otras.

¿Cuántas veces ha pensado en volver a dirigir a la UD Las Palmas? ¿Y al Betis?

He estado ocupado como para pensar en volver, pero es cierto que soy un poco romántico, y siento que echo en falta algunos de los sitios en los que estuve. El tiempo allí pasado y el trato recibido de la gente fue muy cercano, el día a día siempre fue extraordinario en todos los lugares que estuvimos. Luego hay cosas que tú no puedes controlar, para eso te tienes que comprar un club.

Si la UD de Setién, con Tana, Viera, Vicente y Roque, se enfrentase a la de Pimienta, con Kirian, Javi Muñoz y Moleiro, ¿quién ganaría?

Había mucha magia en aquellas cabezas privilegiadas que solo tuvieron que asociarse y juntarse. Un lujo para los que amamos el fútbol. Aún les queda trayecto.

Usted ganó con el Betis en el Bernabéu, ¿pero considera que el 3-3 con la UD Las Palmas es uno o el mejor partido de su carrera como entrenador?

Siempre se me dio bien el Bernabeu, aquel día del 3-3 pudimos ponernos 1-5. No pudimos aguantar el arreón final, pero el partido fue memorable.

Vio el UD-Atlético (2-1). ¿Qué reflexión sacó de ese partido?

Que el fútbol premia a los valientes, en general la vida premia al que es atrevido. Gran partido ante un rival muy competitivo y difícil de ganar.

Si se montase en la máquina del tiempo, ¿qué cambiaría de su ciclo en la UD, donde la segunda vuelta encajó 43 tantos? ¿Y en el Betis, donde logró grandes conquistas deportivas pero careció del cariño del Villamarín?

De los dos equipos me marché triste, muy triste, de Sevilla por la incomprensión de muchos y de Las Palmas por diferencias con la jefatura insalvables. El final fue muy duro, desde que dije que no continuaría todo se descompuso, hubiéramos continuado, pero no era factible. En el Betis pude seguir, pero la presión aconsejo lo contrario. Era lo mejor para todos. Luego no fue mal, firmé por el Barcelona unos meses después.

La lesiones de Yeremy Pino y Gavi cuestionan la exigencia física del calendario, pero jugar menos implica cobrar menos...

La máquina no para, hay piezas que se rompen, pero el coche tiene que seguir funcionando. La exigencia es brutal y afecta a la calidad del juego. Pero a los aficionados ya no les interesa eso, solo ver ganar a su equipo. Cobrar un poco más o menos no es la clave, hay muchos intereses por medio ajenos a lo que pasa en el terreno de juego, somos piezas necesarias, pero solo piezas. Cuando te rompes o te acabas vienen otros para continuar.

Sus dos últimos proyectos en el Barça y Villareal han terminado en despido. Y de ahí, a los tribunales. ¿Los clubes tratan a los entrenadores como mera mercancía de la urgencia?

Ya sabemos que el entrenador es la pieza más débil, es responsable y tiene culpa, claro, Pero no toda. El porcentaje varía en función de la valoración justa que habría que hacer en cada cese, incluso después del cese. He visto al Villarreal de Pacheta y ahora tengo curiosidad por ver al de Marcelino. No obstante, el Villarreal ya es pasado, bueno todavía no del todo, lo será cuando me paguen el contrato que quieren incumplir. Solo recuerdo una frase que había en el pasillo del vestuario que decía: 'No te aferres al pasado porque ya no volverá'. Curiosa esta sentencia.

Desde que dejó el Barça (2020), con aquel 2-8, el club azulgrana no ha vuelto a los cuartos de final de la Champions. ¿Cree que llegarán en este curso?

Es una incógnita, ha sufrido grandes contratiempos, la situación del club ayuda muy poco a mantener la estabilidad. Ahora la pérdida de Gavi es muy importante, aunque recupera a Frankie de Jong y a Pedri. Veremos cómo llega a Febrero Marzo que es cuando se vislumbra el destino de cada uno.

¿Felicitó a Messi por el Balón de Oro?

No, ya sabe que me hizo disfrutar mucho.

¿Qué le diría al seguidor de la UD Las Palmas? ¿Los ve en Anfield o en Europa en la 23-24?

Mucho me gustaría, pero la competencia va a ser muy dura. Yo trataría de no crear unas expectativas desmesuradas. Lo primero es consolidarse. Pronto empezamos a soñar y luego las frustraciones son enormes y ya sabemos quién las paga. En mi tierra ya estaban pensando en ascender pero la eliminación de copa y tres derrotas seguidas ya cuestionaban al entrenador. Esta semana después del partidazo de Valencia contra el Levante, un candidato para estar arriba, ya ha vuelto a desatar el optimismo y aún queda un mundo.

