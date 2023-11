El pronóstico de Pepe Mel sobre el Betis-UD Las Palmas: "Yo voy con el fútbol"

Betis-UD Las Palmas. Un duelo grande, de empaque romántico. Usted dirigió al club verdiblanco en 202 partidos y a los amarillos, en 128. ¿Qué espera del encuentro?

Para todos los que nos gusta el fútbol y los que queremos pasar 100 minutos de puro espectáculo, estamos ante un gran partido.

¿Con quién va?

Yo voy con el fútbol. Con hacer las cosas bien, con divertime, con que me ofrezcan un buen espectáculo y para esta cita contamos con dos equipos, Betis y UD Las Palmas, que lo saben y pueden hacerlo muy bien.

¿Qué le transmite la UD de Pimienta, una de las sensaciones de LaLiga, y que llega al Villamarín con la sobriedad defensiva por bandera?

Tienen un camino trazado, que es un equipo que sabe lo que hace, que siempre juega a lo mismo y además cuenta con un plan diseñado y no se sale de él. Insisto que se trata de un equipo fiable y por lo tanto, cuando uno se siente a ver un partido de la UD Las Palmas sabe lo que va a ver. Y eso en el fútbol, se ha demostrado en el 99% de las veces, es fiable y es bueno.

Si le nombro a Kirian, jugador al que usted hizo debutar, qué se le viene a la cabeza. Líder y cerebro de este equipo tras superar un cáncer.

Principalmente por lo personal, por su camino recorrido, así como por todos los avatares que ha tenido que superar y por su asunto médico. Ha demostrado que es un luchador, que es un líder. Solo si eres un líder, puedes ser capaz de cojer al equipo y llevarlo detrás de ti.

¿A Valles le puede pesar la responsabilidad de regresar a Heliópolis como el Zamora?

No, yo creo que no. Álvaro está haciendo las cosas muy bien, él sale del a cantera del Real Betis y lo tuve en varios entrenamientos cuando era muy jovencito. Luego conté con la suerte de hacerle debutar en la UD Las Palmas. Ha demostrado que si en algo es francamente bueno, más allá del juego con los pies, es la tranquilidad que transmite y en la serenidad. Eso es bueno para una defensa.

¿Qué opina de la comparativa Alberto Moleiro-Pedri? ¿Quién es mejor para usted? Germán Dévora, jugador legendario de la UD, se ha inclinado por el amarillo...

Para mí, no hay comparación posible. Son muy distintos en lo personal y en lo físico, así como en el fútbol. Son completamente diferentes y eso es lo mejor que le puede pasar a Moleiro. Alberto tiene una cosa diferente a Pedri, es un jugador que supera líneas en el uno contra uno, capaz de llegar al borde del área y dar ese último pase que nadie ve. Y también es cierto que le ha costado más que a Pedri. Yo tuve a los dos con 16-17 años y Alberto Moleiro era físicamente más débil, le costaba más el fútbol profesional y le ha costado más la adaptación. Por eso, creo que ha hecho un buen trabajo y ahora recoge los frutos.

¿Hay que poner freno a la llegada de jóvenes valores como Pedri o Gavi a la Selección para evitar que se lesionen? ¿Usted aprobaría una reducció drástica del calendario en la élite?

Por mucho que retardes y atrases la llegada de alguien que pida a gritos jugar en el fútbol profesional, si los calendarios siguen teniendo 70-80 partidos al año, los futbolistas se van a lesionar. Es de locos. Cada vez hay más competiciones de selecciones nacionales y los clubes deben prestar en más ocasiones a los futbolistas. Cuando estás en el fútbol profesional y debes jugar de domingo a miércoles, no hay descanso. El parón es una nueva ventana para competir. El futbolista top debe seguir jugando con su selección y eso empeora el espectáculo.

Torpedea la labor de los actores de este negocio.

Es que no son máquinas. Son seres humanos que necesitan escansar de vez en cuando, no puedes exigirle el mismo nivel de competitividad y de atención durante 80 partidos.

¿Cómo solucionaría el culebrón Viera-Pimienta? ¿Qué haría por la paz?

Pues, no opino. Primero porque estoy a miles de kilometros, y no tengo ni idea. Y segundo, porque tengo mucho respeto por el entrenador y el jugador, porque he convivido con él durante unos meses. No opino.

Pero sacrificar a Viera y dejarlo en el salón de su casa, a miles de kilómetros del Villamarín, es un pecado. Una ofesta para este espectáculo que usted pregona.

No lo sé, no puedo opinar de algo que desconozco. No me meto donde no me llaman. Además, creo que no sería justo que me pronunciase ante la falta de argumentos.

¿Cómo se puede detener a un ataque de la dimensión de Ayoze Pérez, Isco y Willian José?

La UD no va a cambiar el plan, si lo hiciese porque va al Villamarín se equivocaría...No lo hizo cuando fue al Santiago Bernabéu. Y no lo hará. El entrenador es listo, sabe que su forma de hacer las cosas le da resultado y es firme. No tiene por qué cambiar su idea. El Betis en el Villamarín suele ser un equipo muy alegre, muy atrevido, que juega al fútbol fácil y sencillo. Cuenta con futbolistas desequilibrantes, porque el Betis ha ido a más. En el fútbol, los aspectos financieros lo son todo. Son muy determinantes. El Betis de ahora no tiene nada que ver con el Betis en el que yo estuve seis años. Ahora es un equipo potente, con grandísimos futbolistas. Pero por eso le insisto que se verá un grandísimo espectáculo. Es un partido que hay que ver sí o sí.

Ha sido el padre deportivo de la columna vertebral de esta UD que colecciona elogios en Primera -hizo debutar a los Suárez, Curbelo, Kirian, Moleiro, Saúl Coco, Sergi Cardona o al citado Valles-. ¿Se siente partícipe de estos logros en la máxima categoría?

Por supuesto, pero sin parecer petulante o prepotente. Ni que nadie piense lo que no es, no lo digo desde la arrogancia. Recuerdo que cuando llegué a la UD, tuve una conversación con Miguel Ángel Ramírez en 2019. Lo que él me pedía era hacer un equipo y cambiar la sintonía. Confeccionar un bloque de futuro y proyectar el ascenso en unos años. Ahí está la prueba, todos los futbolistas jóvenes que ahora brillan en la UD lo subí yo al primer equipo. Desde Valles, Coco, Sergi Cardona, Álex Suárez, Kirian, Moleiro, Curbelo...Para mí es una alegría verlos competir y crecer en Primera. Ver que ha sido partícipe en ese proceso, pues te llena de orgullo. Sufrí en mis carnes, estaban verdes y tenían que mejorar. Había que trabajar con ellos en el día a día, ese trazo fue el que disfruté y padecí como entrenador. Ahora son jugadores hechos y da gusto verlos. Solo espero que se recupere Fabio y que todos rindan al máximo de su potencial.

Ahora el club amarillo va como un tiro y Pimienta está completando un trabajo sobresaliente. Usted está sin equipo tras su paso por el Málaga CF. ¿Le ilusiona volver a dirigir a la UD en un futuro?

Para mí, la UD es mi casa y únicamente deseo que Pimienta esté muchos años. Ojalá supere mi número de partidos, eso significa que la UD va bien y funciona. Están contentos y todos disfrutamos. En mi cabeza no pasa eso [dirigir a la UD], ahora disfruto viéndoles jugar.

Usted llevó al Betis a Europa. ¿Las Palmas puede terminar el campeonato en puestos de Conference League o Europa League?

Desde la humildad y con la meta de seguir compitiendo, ¿por qué no? Si el Girona va líder, porque la UD no puede aspirar a lo máximo. El fútbol está cambiando y eso es bueno. Es aire fresco. Lo del Girona, Rayo Vallecano y la UD Las Palmas es aire fresco para el fútbol español. Solo tiene cosas positivas, sin agobios, sin prisas...Recuerdo la frase del presidente Miguel Ángel Ramírez: ' hay que hacer un equipo de futuro y de gente joven porque quiero subir en unos años'.

Entonces, la primera parte se pondrá la bufanda del Betis y la segunda, la amarilla.

Voy con el fútbol, es digno de ver. El Betis juega muy bien en Sevilla, la UD, generalmente, lo hace muy bien en cualquier campo. El Betis tiene unos jugadores fantásticos, y los de la UD, son casi mis hijos. Les deseo lo mejor, quiero que cierren una campaña a este ritmo y ofrezcan lo mejor de todo su potencial.