Kirian y los beneficios del derbi del 7-E: "Cualquier equipo de Primera que le tocase al Tenerife no les dejaría la taquilla que harán con la UD"

El centrocampista tinerfeño Kirian Rodríguez, capitán de la UD ante la desaparición de Jonathan Viera, ha bautizado el clásico del 7 de enero. Será el derbi de la taquilla. El pichichi amarillo, autor de tres tantos, resalta que el partido de la tercera ronda copera ante el CD Tenerife "nos beneficia a todos".

"Seré claro y que no se me malinterprete. Yo quiero ganar, pero [el derbi] nos favorece a ambos. No solo a nosotros como entidad, sino al CD Tenerife. Con todo el respeto a los equipos de Primera División, probablemente cualquier equipo de Primera que les tocase al Tenerife, no les iba a hacer la taquilla que le vamos a hacer nosotros. Eso les va a ayudar muchísimo". Además, recuerda que el viaje a la capital tinerfeña es de solo media hora y relata la experiencia del último viaje a Tudela y Vitoria.

Tuvimos que ir a Bilbao, entrenar en Tarazona y luego a Tudela. Pasar por tres hoteles diferentes para entrenar dos días en Bilbao e ir a Vitoria y hacer noche en Vitoria para jugar. Al terminar el partido a las cuatro de la tarde, fuimos a Santander para coger un avión a Madrid y de Madrid a Gran Canaria. Llegamos a las 3.30 horas de la mañana a mi casa. Aquí estoy a media hora (...) Competiremos después del Día de Reyes y así todos los trabajadores y familiares podrán pasar ese día tan especial con los suyos. Es un trayecto que nos beneficia. Estamos muy contentos con que nos haya tocado el Tenerife y espero que ellos también, todos los canarios estarán disfrutando del derbi y esperábamos que tocase".

Comparte el discurso de Pimienta de no pensar en Europa. "Solo pensamos en el Cádiz [rival de este domingo y desde las 17.30 horas]. "Tenemos las ganas de seguir mejorando. El techo de cada uno no lo sabíamos y se desconoce. Seguimos trabajando para que cada día la UD esté en lo más alto posible (...) El mensaje es competir en todos los partidos, rascar puntos. Cuanta más distancia tengamos con los de abajo mejor, porque en enero viene una cuesta bastante grande, un calendario muy duro. Nuestro pensamiento es distanciarnos y tener un colchón de puntos".

No es cuestión de méritos

Para Kirian Rodríguez, contar con un hueco en la Roja de Luis de la Fuente "no es cuestión de méritos, hay una persona que decide quién va y quién no". Admite, que el reto es altamente complicado. "A la Selección va gente que lleva dos o tres años haciéndolo muy bien. Yo llevo 16 partidos en Primera División. Me centro en jugar y en divertirme. Y así se verá lo que tenga que venir". Bajo el maremoto de récords, lo mejor es huir del elogio.

"Se suele decir que el elogio debilita mucho. Es importante tener personas a tu alrededor, que te mantengan con calma. Tenemos un coach en el club también y un psicólogo externo que ayuda. Hemos de ser conscientes de disfrutar el día a día. Y mi experiencia personal me hace pensar en el día a día".