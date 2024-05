Araujo apunta a titular en el lateral derecho en busca de un revulsivo

Xavi García Pimienta busca soluciones a la crisis de juego y de resultados y por eso en las últimas semanas ha hecho variaciones en las alineaciones, si bien no ha variado nunca el sistema 4-3-3 ni la manera de afrontar los choques. Si en San Sebastián la principal novedad fue la inclusión de Benito como extremo izquierdo y de Moleiro como interior, la anterior fue la titularidad de Sinkgraven y de Marvin. Y ahora, para el choque del sábado en Son Moix (13.00 horas) frente al RCD Mallorca, Julián Araujo se perfila como revulsivo en busca de la reacción.

El mexicano regresó a los terrenos de juego la semana pasada en el Reale Arena después de un mes y medio fuera por culpa de una lesión muscular que se produjo con su selección en el parón de finales de marzo y estuvo bien. Entró al campo en la segunda parte y apenas hizo notar su falta de ritmo, evidente por el tiempo parado, pero que en su caso, dadas sus condiciones físicas, no le afecta tanto como a otros jugadores.

En lo poco que jugó Araujo estuvo bien. Se mostró duro y rápido en defensa y también se asomó por el ataque, sin alardes. Pese a que no continuará la temporada que viene, toda vez que está cedido por el FC Barcelona, el técnico amarillo se plantea alinearle para tratar de encontrar un camino nuevo hacia el triunfo, que no llega desde la segunda semana de febrero

Nefasto 2024

No ha sido un buen año para el mexicano, ya que no pudo participar contra el Barça por la cláusula del miedo y días después fue expulsado por agresión en la Copa del Rey, por lo que la sanción se arrastró a la Liga. No fue hasta marzo cuando pudo sumar tres titularidades consecutivas, frente al Getafe, el Athletic Club y el Almería, pero la lesión con su selección volvió a lastrarle.

Por otro lado, José Campaña y Francisco Jesús Crespo Pejiño, ausentes de la convocatoria de San Sebastián por diversas molestias, han entrenado con total normalidad y, por tanto, están disponibles para la visita a Mallorca, por lo que la única ausencia a falta de tres días para la cita es la de Sergi Cardona por acumulación de amonestaciones.

La plantilla amarilla llevará a cabo esta mañana su segundo entrenamiento de la semana con la vista puesta en el choque ante el cuadro bermellón.